I tagli dei tassi abbassano le rate di mutui e prestiti gli scenari per il 2025

Lo scorso 17 aprile la Banca centrale europea ha ulteriormente abbassato i tassi di interesse di riferimento, confermando l'obiettivo di tornare a una politica monetaria espansiva dopo le restrizioni degli ultimi anni. L'inflazione sotto controllo e altre circostanze economiche potrebbero spingere Francoforte a continuare su questa strada anche nei prossimi mesi, con conseguenze su mutui e prestiti. La riduzione dei tassi di interesse porta a un calo della rata dei mutui e dei prestiti, dato che fa calare il tasso di riferimento. Un effetto che si è già fatto sentire sul mercato immobiliare, che ha ripreso slancio, anche grazie a un gran numero di surroghe. La Bce potrebbe continuare ad abbassare i tassi. Le condizioni economiche e geopolitiche internazionali stanno favorendo una politica espansiva da parte della Banca centrale europea.

Bce, Schnabel ridà voce ai falchi dell’austerità: “Basta con i tagli dei tassi” - La componente tedesca del direttivo alza le barricate contro il governatore Panetta e Mario Draghi che avevano chiesto un approccio più orientato agli investimenti e alla crescita 🔗ilgiornale.it

Mutui, la Bce taglia i tassi: ecco quanto si risparmierà sulle rate - La Bce taglia di nuovo i tassi di 25 punti base, esattamente come previsto. Ma ora una pausa alla sforbiciata al costo del denaro non è da escludere. La Banca centrale europea ha quindi portato il tasso sui depositi al 2,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento al 2,65% e quello sui prestiti marginali al 2,90%. Una decisione presa senza opposizioni e con una sola astensione, da parte del governatore austriaco. 🔗lanotiziagiornale.it

Conviene comprare a rate con i tassi al 2,5%? La simulazione su elettrodomestici e mutui - Con il nuovo taglio al costo del denaro deciso dalla Bce, dal 2,75% al 2,5%, sono in molti a domandarsi se convenga comprare a rate, rispetto ai mesi passati. La risposta, in breve, è sì: il taglio del costo del denaro arrivato in risposta al rallentamento dell’inflazione rende più conveniente prendere denaro in prestito anche solo rispetto a pochi mesi fa. Di conseguenza, costano meno i nuovi mutui e costa meno acquistare a rate. 🔗quifinanza.it

La BCE taglia i tassi (con trucchetto): comincia l’assalto silenzioso ai nostri risparmi - La Banca Centrale Europea ha abbassato i tassi di 25 punti base nel meeting di aprile, portando il deposit rate al 2,25%. È stata una decisione presa all’unanimità, che inaugura una nuova fase di magg ... 🔗informazione.it

Bce taglia i tassi ad aprile 2025: mutui in calo e risparmi per le famiglie - Il nuovo taglio dei tassi di interesse della Bce al 2,25% rende i mutui più convenienti, con risparmi mensili significativi. 🔗tag24.it

Cosa significa che una Banca centrale taglia i tassi? Che effetti ci sono? Spiegazione con esempi concreti - Chi ha soldi investiti in obbligazioni a tasso fisso oppure chi detiene conti deposito vede ridursi i rendimenti. 🔗businessonline.it