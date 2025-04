I supermercati aperti il 1 maggio 2025 l’elenco dei marchi

Il 1° maggio 2025, giorno della Festa dei Lavoratori, molti supermercati e negozi d'Italia saranno chiusi per celebrare la ricorrenza. Diverse catene hanno deciso di mantenere aperti alcuni punti vendita, seppur spesso con orari ridotti o speciali. Non esiste una regola univoca: ogni marchio e ogni punto vendita può adottare una politica diversa.Per sapere se il proprio supermercato di fiducia sarà aperto il 1° maggio, è consigliabile consultare i siti ufficiali o contattare direttamente il punto vendita. Di seguito, abbiamo raccolto le informazioni principali sulle aperture previste per le principali catene di supermercati in Italia.

I supermercati aperti il 1° maggio 2025

Non tutte le catene di supermercati si comporteranno allo stesso modo il 1° maggio. Alcune hanno annunciato la chiusura totale in segno di rispetto per la Festa dei Lavoratori, mentre altre garantiranno l'apertura, anche se spesso con orari ridotti o solo in alcune sedi.

