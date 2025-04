‘I Suoni delle Dolomiti’ festeggia trent’anni di musica natura e bellezza ad alta quota

Suoni. Un acceleratore di umanità. Uno stare insieme gentile. Un festival senza palcoscenico. Sono solo alcune delle espressioni con le quali, durante la conferenza stampa tenutasi al Muse di Trento, sono stati definiti I Suoni delle Dolomiti. L'apprezzatissima rassegna trentina, che vive di musica e natura ad alta quota, raggiunge in questo 2025 la sua edizione numero trenta. Un anniversario importante per il quale il programma propone nuove voci e graditi ritorni.Dalla 'prima musica' ai Suoni del futuro, questo l'ideale itinerario che si snoda dal 27 agosto al 4 ottobre 2025 tra le cime e le bellezze naturalistiche del Trentino. ?festeggiamo questo trentennale con la consapevolezza sia stata, già in origine, una proposta assolutamente pionieristica", ha dichiarato il direttore artistico Mario Brunello.

