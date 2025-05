I sogni di un ragazzo del Borghetto a Mercato Saraceno la mostra di Marco Guazzarini

Mercato Saraceno viene inaugurata la mostra di pittura "I sogni di un ragazzo del Borghetto", dell'artista di origini mercatesi Marco Guazzarini. Il titolo della mostra prende spunto proprio dal nome della via in cui. 🔗 Cesenatoday.it - "I sogni di un ragazzo del Borghetto", a Mercato Saraceno la mostra di Marco Guazzarini Sabato 3 maggio alle ore 17 presso lo spazio espositivo retrostante il Comune diviene inaugurata ladi pittura "Idi undel", dell'artista di origini mercatesi. Il titolo dellaprende spunto proprio dal nome della via in cui. 🔗 Cesenatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Mercato Juventus, occhi puntati di nuovo in casa Atalanta: i due sogni della dirigenza in vista per l’estate 2025. I nomi - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, occhi puntati di nuovo in casa Atalanta: i due sogni della dirigenza in vista per l’estate 2025. I nomi individuati dai bianconeri Dopo aver acquistato Teun Koopmeiners nel corso della passata estate, in vista di giugno il mercato Juventus potrebbe nuovamente bussare la porta dell’Atalanta. Due in particolare i nomi finiti nella lista della dirigenza bianconera. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, partita la caccia al nuovo bomber: non solo Osimhen, tre grandi sogni in vista dell’estate. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, partita la caccia al nuovo bomber: non solo Osimhen, sono tre i grandi sogni in vista dell’estate. Tutti i dettagli e le ultime novità Nel corso della prossima estate il mercato Juve con ogni probabilità saluterà oltre a Vlahovic anche Kolo Muani, per il quale oggi ci sono pochi margini affinché venga rinnovato il prestito dal PSG. Così tra gli obiettivi principali della prossima sessione c’è anche l’acquisto di un nuovo attaccante. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, partita la caccia al nuovo bomber: non solo Osimhen, sono tre i grandi sogni in vista dell’estate. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, partita la caccia al nuovo bomber: non solo Osimhen, sono tre i grandi sogni in vista dell’estate. Tutti i dettagli e le ultime novità Nel corso della prossima estate il mercato Juve con ogni probabilità saluterà oltre a Vlahovic anche Kolo Muani, per il quale oggi ci sono pochi margini affinché venga rinnovato il prestito dal PSG. Così tra gli obiettivi principali della prossima sessione c’è anche l’acquisto di un nuovo attaccante. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

I sogni di un ragazzo del Borghetto, a Mercato Saraceno la mostra di Marco Guazzarini; I sogni di un ragazzo del Borghetto, a Mercato Saraceno la mostra di Marco Guazzarini; Mercato Saraceno celebra Marco Guazzarini con la mostra “I sogni di un ragazzo del Borghetto”; Cervia, al via il progetto con Equilandia: un mese tra animali, responsabilità e inclusione sociale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Significato dei sogni: sognare Mercato - L'interpretazione dei sogni relativi al mercato può fornire preziose informazioni sulle dinamiche della tua vita economica e sociale. All'interno di uno scenario onirico in cui il mercato è ... 🔗universonline.it