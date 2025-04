I rappresentanti dei sindacati di Polizia donano sangue al Meyer

rappresentanti di tutti i sindacati della Polizia di Stato di Firenze hanno donato il sangue al Meyer, rispondendo in modo unitario alla chiamata della solidarietà.Tanti i donatori coinvolti dai vertici sindacali. Tra i donatori, anche il vicequestore vicario di Firenze, Giovanni Pampillonia. Al termine della donazione Donatorinati e i sindacati, con Pampillonia, il direttore sanitario Emanuele Gori e il direttore amministrativo Lorenzo Pescini, hanno condiviso una riflessione al Family Center del Meyer sul comune impegno a sostegno delle donazioni per il Servizio Sanitario pubblico.

