I ragazzi delle Contrade incontrano Cecchettin

Il fenomeno dei femminicidi è sempre più tristemente sotto gli occhi di tutti, con le vittime in aumento. La Torre ha deciso di non chiudere gli occhi e affrontare il problema di petto, invitando a un dibattito in città Gino, per stimolare dibattiti e riflessioni sul tema. Gino, come noto, è il padre di Giulia, studentessa uccisa due anni fa a soli 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta, anche lui giovanissimo. Il femminicidio, avvenuto l’11 novembre 2023, a Fossò, nel padovano, ha sconvolto l’Italia, dando vita fin da subito a un forte movimento popolare e numerose manifestazioni. Da quel momento, fortunatamente, non si è più smesso di parlare di femminicidio, nelle piazze, nelle aule e in Tv, tenendo alta l’attenzione pubblica, anche grazie alla figura di Gino. 🔗 Lanazione.it