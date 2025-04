I pronostici di mercoledì 30 aprile | non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 30 aprile: c'è la seconda semifinale di Champions League Barcellona-Inter, ma ci sono anche altre partite in palinsesto

Dopo 2 anni l'Inter torna a far capolino tra le prime quattro del continente ma a differenza del 2023, quando contese l'accesso alla finale ai cugini del Milan, è l'unica italiana tra le semifinaliste. Per tornare a giocare l'ultimo atto della Champions League, tuttavia, i nerazzurri hanno davanti un ostacolo ancora più difficile rispetto a quello superato nei quarti, il Bayern Monaco. Parliamo del Barcellona, tra le squadre attualmente più forti e più in forma d'Europa, che può ancora realizzare il famigerato Triplete (sarebbe la terza volta nella sua storia dopo il 2009 e il 2015).

I pronostici di mercoledì 30 aprile: non solo Champions League (LaPresse) – IlVeggente.

Nella Basilica di San Francesco mercoledì 16 aprile alle 20:30 il concerto di Pasqua della Stagione concertistica aretina - Arezzo, 11 apriel 2025 – La Basilica di San Francesco ad Arezzo diventa un palcoscenico speciale in occasione del Concerto di Pasqua della Stagione Concertistica Aretina: appuntamento mercoledì 16 aprile alle ore 20:30 con protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, in un programma che accosta due capolavori assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 49 “La Passione” di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n. 🔗lanazione.it

Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 30 aprile 2025 - Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 30 aprile 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3025m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. 🔗anteprima24.it

Pronostici Bundesliga 12 aprile ore 15:30, rincorsa disperata: servono solo i tre punti - Bundesliga, per il Leverkusen è forse una delle ultime occasioni per provare ad accorciare sul Bayern Monaco. S’infiamma pure la lotta per l’Europa. Fuori dalla Champions League e dalla Coppa di Germania, al Bayer Leverkusen non rimane altro che provare a difendere lo storico titolo conquistato lo scorso anno al termine di un campionato dominato in lungo e in largo. Ma servirà una vera e propria impresa per riacciuffare il Bayern Monaco, determinato a riprendersi lo scettro di campione di Germania. 🔗ilveggente.it

