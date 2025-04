I precari dell' università pronti a incrociare le braccia sciopero esteso anche ai docenti strutturati

dell'università. Sulla scorta dello sciopero proclamato a livello nazionale dalla Flc Cgil contro il finanziamento degli atenei e le politiche sul precariato universitario portate avanti dal Governo, a Palermo.

Precari dell'Università in piazza per protestare contro la riforma Bernini - I precari dell’università scendono in piazza per protestare contro la riforma Bernini, che secondo ricercatori e dottorandi rischia di aumentare la precarietà accademica e di tagliare i finanziamenti ordinari agli atenei. La mobilitazione, che coinvolge diversi atenei italiani, ha visto questa... 🔗bolognatoday.it

La scienza accende San Sisto: al via l'ultimo appuntamento di VideoScience dell'Università di Perugia - Ultimo atto per VideoScience, il progetto dell'Università di Perugia che da settimane porta la ricerca fuori dai laboratori. Giovedì 10 aprile, la rassegna si sposta a San Sisto per il ciclo conclusivo di videomapping intitolato Cambiamenti globali. Le proiezioni animeranno le serate fino al 14... 🔗perugiatoday.it

Shock all'Aquila: frase omofoba trovata sui muri dell'università - L'Aquila - Un episodio inquietante ha scosso la comunità accademica dell'Università degli Studi dell'Aquila: una frase omofoba è stata scoperta sui muri del Dipartimento di Scienze Umane. La scritta, che recita "Gay nei forni", è stata denunciata da Giuliana Ciccarella, responsabile dell'Unione Giovani di Sinistra Abruzzo, che ha espresso profonda indignazione per l'accaduto. Il Rettore Edoardo Alesse ha condannato fermamente l'atto, sottolineando che "la scritta omofoba imbratta non solo le pareti del nostro ateneo, ma soprattutto la memoria delle persone omosessuali che subirono la ... 🔗abruzzo24ore.tv

