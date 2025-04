I più bei Conclavi letterari

Ilfoglio.it - I più bei Conclavi letterari Un “tripudiar di campane supra urbem” saluta l’elezione di Gregorio Magno ne L’eletto di Thomas Mann (Mondadori, 272 pp., €13 euro). In uno dei più bei 🔗 Ilfoglio.it

I più bei gioielli Cartier in mostra a Londra - Un’occasione unica per gli amanti dei gioielli: apre il 13 aprile la mostra “Cartier” al V&A di Londra. Per la prima volta 350 pezzi unici, di cui più di 200 creazioni provenienti dalla Collection Cartier, si aggiungono all’esistente Collezione Cartier di proprietà del V&A con altre 50 creazioni provenienti dalle Royal Collection, British Museum, Monaco Princely Palace Collection, dai musei inglesi e internazionali e da collezioni private. 🔗iodonna.it

In uno dei più bei mercati di Roma aprono banchi di street food. Ecco cosa succede al mercato Trionfale - Il Mercato Trionfale sta diventando una meta imprescindibile della gastronomia romana e laziale, una piazza coperta della movida gourmet, un modello per gli altri mercati capitolini. È il più grande mercato italiano, e forse d’Europa, dove fare la spesa e mangiare sfiziosità al volo scegliendo tra 275 box (qui abbiamo segnalato quelli più interessanti). Negli ultimi due anni la vocazione street food si è accentuata con la nascita di alcune postazioni smart e spumeggianti, che propongono un’offerta gastronomica gourmet ma in uno stile pop e informale, come La Casina del Caffè, ChefBox Food ... 🔗gamberorosso.it

Il grande bistrot contemporaneo in uno dei più bei borghi dei Castelli Romani - Agli occhi dei tanti turisti che arrivano a Castel Gandolfo per visitare il palazzo papale o il giardino Barberini – aperti da qualche anno al pubblico da Papa Francesco - il borgo deve apparire come un compendio ideale dell’Italia: un tranquillo corso pedonale con botteghe artigiane che si schiude su una piazza di impianto medievale e rinascimentale. Tra i palazzi storici, ogni tanto fa breccia la vista (pazzesca) sul lago di Albano, con le colline verdissime del Parco Regionale dei Castelli Romani, l’antico Vulcano Laziale. 🔗gamberorosso.it