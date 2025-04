Liberoquotidiano.it - I pericoli sottovalutati dei video falsi con i vip

Premessa doverosa: qui nessuno è contro l’intelligenza artificiale e qui nessuno è contro il progresso, anche nella comunicazione. Ma c’è un filo sottile che ultimamente viene varcato spesso: quello della verità che separa dalla menzogna. E di fatto igenerati dall’Ai che spopolano sui social fanno dire di tutto a tutti. Ne abbiamo avuto una recente dimostrazione con il professor Barbero “usato” anche da Bottura per mettergli in bocca il suo pensiero. Ma l’uso delle clip con un deepfake, sostanzialmente un filmato con l’uso dell’AI per ricreare in tutto e per tutto voce e movimenti di un essere umano, in questo caso di un vip odi un politico, è sempre di più uno strumento che può sfuggire di mano.Da qualche tempo ad esempio gira sulla rete unin cui il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, con voce solenne promuove investimenti finanziari che hanno la promessa di facili guadagni. 🔗 Liberoquotidiano.it