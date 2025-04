I nuovi driver Intel migliorano le prestazioni dei videogiochi dei notebook con Lunar Lake

nuovi driver migliorano fino al 25% il frame rate raggiungibile dai videogiochi, ma soltanto per quei casi in cui i consumi non superano i 17 W. 🔗 Dday.it - I nuovi driver Intel migliorano le prestazioni dei videogiochi dei notebook con Lunar Lake fino al 25% il frame rate raggiungibile dai, ma soltanto per quei casi in cui i consumi non superano i 17 W. 🔗 Dday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Polmoniti, nuovi parametri di ossigenazione migliorano il trattamento - Uno studio condotto all’ospedale di Arezzo dimostra l’efficacia di sei diversi indici per prevedere l’andamento della malattia e ottimizzare le cure Un’importante ricerca condotta presso l’Unità Operativa Complessa di Pneumologia e UTIP dell’ospedale di Arezzo, diretta dal dottor Raffaele Scala, ha dimostrato che l’impiego di sei diversi indici di ossigenazione permette di prevedere con maggiore precisione l’evoluzione della polmonite da COVID-19 e ottimizzare i trattamenti non invasivi. 🔗lortica.it

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame - I primi dati degli incassi ottenuti da Un film Minecraft sembrano portare a potenziali incassi record per un adattamento cinematografico di un videogioco. Un film Minecraft ha stabilito un nuovo record per un adattamento di un videogioco: il progetto con star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima. Il progetto targato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi. 🔗movieplayer.it

L’Italia alla frontiera del Mediterraneo Allargato: nuovi indirizzi pratici di strategia marittima - Il Mar Mediterraneo, che è stato giustamente definito “medio oceano” in quanto interconnette due mondi geopolitici (l’Oceano Atlantico e l’Indo-Pacifico), vede da tempo la presenza di attori regionali e globali sempre più attivi e perfino assertivi, in considerazione della sua recuperata centralità in qualità di “mare di passaggio” per rotte commerciali, flussi informatici, migrazioni e trasporto di risorse energetiche. 🔗it.insideover.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

MSI Claw AI+: i nuovi driver mettono il turbo a Lunar Lake, fino al 25% di prestazioni grafiche in più; I nuovi driver per Intel Arc migliorano le prestazioni sugli MSI Claw; Intel migliora le prestazioni dei Core Ultra 200S; Intel Arc Alchemist: il nuovo driver rivoluziona le performance con un +24%!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

I nuovi driver per Intel Arc migliorano le prestazioni sugli MSI Claw - Il recente aggiornamento dei driver per Intel Arc punta a migliorare l'esperienza sugli handheld prodotti da MSI. Il driver 32.0.101.6734, rilasciato l'8 aprile, segna un cambio di rotta nella ... 🔗msn.com

MSI Claw AI+: i nuovi driver mettono il turbo a Lunar Lake, fino al 25% di prestazioni grafiche in più - Intel ha rilasciato un aggiornamento dei driver grafici che strizza l'occhio ai processori Core Ultra 200V, in particolar modo alle GPU integrate Arc 130V e 140V. Le ottimizzazioni migliorano sensibil ... 🔗hwupgrade.it

Linux: Intel migliora la compressione Vulkan con nuovi driver ANV - secondo l’azienda stessa, sarebbero superiori alle controparti Nvidia della serie RTX 4000. Leggi l'articolo originale >> Linux: Intel migliora la compressione Vulkan con nuovi driver ANV ... 🔗msn.com