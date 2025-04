I nomi dei Papi | i più usati nella Storia

Papi del passato hanno spesso utilizzato nomi già scelti dai loro predecessori.La possibile scelta del nuovo ponteficeNon si può prevedere il futuro, ma tra i nomi più probabili ce ne sono sicuramente due: Francesco II, se il nuovo Papa vorrà dare subito un chiaro segno di continuità con il predecessore. Oppure Giovanni: lo stesso Bergoglio, di ritorno da un viaggio papale, scherzando con i giornalisti aveva profetizzato per il futuro un ‘Giovanni XXIV’. Mentre è quasi impossibile Pietro: dopo il fondatore della Chiesa nessun pontefice ha più osato chiamarsi così. 🔗 Lapresse.it - I nomi dei Papi: i più usati nella Storia A pochi giorni dalla morte di Papa Francesco e dal via del Conclave, tra le maggiori curiosità c’è quella di sapere con quale nome vorrà chiamarsi il nuovo Papa. Il nome Francesco è stato usato per la prima volta proprio da Papa Bergoglio, mentre moltidel passato hanno spesso utilizzatogià scelti dai loro predecessori.La possibile scelta del nuovo ponteficeNon si può prevedere il futuro, ma tra ipiù probabili ce ne sono sicuramente due: Francesco II, se il nuovo Papa vorrà dare subito un chiaro segno di continuità con il predecessore. Oppure Giovanni: lo stesso Bergoglio, di ritorno da un viaggio papale, scherzando con i giornalisti aveva profetizzato per il futuro un ‘Giovanni XXIV’. Mentre è quasi impossibile Pietro: dopo il fondatore della Chiesa nessun pontefice ha più osato chiamarsi così. 🔗 Lapresse.it

I 7 Nomi Papali Più Usati e il Loro Significato: Storia, Tradizione e Scelte Simboliche. - Alla fine del prossimo Conclave, una volta individuato il Cardinale successore di Papa Francesco al soglio di Pietro, questi dovrà indicare il nome che caratterizzerà il suo Pontificato. Scopri i 7 nomi papali più usati nella storia della Chiesa, il significato dietro ogni scelta e come il nome pontificale riflette la missione del Papa. 🔗mondouomo.it

