I nazionalisti bulgari si alleano con il partito di Putin

Il partito nazionalista filorusso Vazrazhdane – in italiano, Rinascita – ha firmato un accordo di cooperazione e partenariato paritario con il partito al potere in Russia, Russia Unita di Vladimir Putin. Lo ha annunciato Vazrazhdane in un comunicato stampa relativo alla visita della sua delegazione nella capitale russa, Mosca, su invito del partito di Putin. "L'accordo prevede lo scambio di esperienze, idee e pratiche politiche tra i due partiti, ed è un importante passo positivo verso il ripristino di relazioni bilaterali complete tra Bulgaria e Russia", ha dichiarato il partito. L'accordo è stato firmato dal vicepresidente di Vazrazhdane, Tsoncho Ganev – anche vicepresidente dell'Assemblea nazionale bulgara – e da Vladimir Yakushev, vicepresidente della Camera alta della Duma di Stato russa.

