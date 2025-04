Lopinionista.it - I misteriosi mondi paralleli di Alain Diot, tra Surrealismo Astratto e un marcato Divisionismo Grafico

Riuscire ad andare oltre la realtà contingente per spingersi verso l’immaginario di una dimensione differente, piena di fluttuazioni e di enigmi che trascendono la vita per indagare e scoprire tutto ciò che potrebbe essere al di là del concreto, è una caratteristica di tutte quelle personalità creative che non riescono a concepire l’esistenza senza l’opportunità di ascoltare le energie che si muovono silenziosamente nell’universo e intorno all’essere umano. In questa dimensione quantica lo stile più affine all’approccio espressivo sopra evidenziato è tendenzialmente quello in cui la forma è indefinita, riempie uno spazio fittizio in cui vengono accolte le idee e le opportunità che si svelano attraverso il gesto creativo. Il protagonista di oggi, maestro d’arte e professore accademico per tutta la sua carriera lavorativa, sceglie uno stile particolare e minuzioso, attraverso il quale svela all’osservatore tutto l’arcano che si nasconde al di sotto dello strato pragmatico e che aleggia nell’ambito dell’inconoscibile. 🔗 Lopinionista.it