I lavoratori del Vaticano rivendicano | Adeguare i salari al carovita e agli aumentati carichi di lavoro

lavoratori del primo maggio e nell’imminenza del conclave, l’Associazione dei dipendenti laici del Vaticano (Adlv) chiede di “tutelare soprattutto i lavoratori vaticani più fragili” e pone la “questione salari”. “Come associazione ufficialmente riconosciuta con rescritto papale, continuiamo a renderci disponibili a interfacciarci con l’Ulsa (ufficio lavoro sede apostolica) che, in spirito di piena e fattiva collaborazione, segnala alle varie amministrazioni problemi legati alle condizioni di lavoro, suggeriti anche dall’Adlv”.Si entra poi nel merito delle questioni: “Abbiamo avuto un ruolo importante nel recente sblocco dei livelli, afferma l’Adlv, sebbene tale operazione abbia interessato i dicasteri in modo disomogeneo: molto, dunque, resta ancora da fare. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - I lavoratori del Vaticano rivendicano: “Adeguare i salari al carovita e agli aumentati carichi di lavoro” Il vento fischia pure nel piccolo stato pontificio. In vista della festa deidel primo maggio e nell’imminenza del conclave, l’Associazione dei dipendenti laici del(Adlv) chiede di “tutelare soprattutto ivaticani più fragili” e pone la “questione”. “Come associazione ufficialmente riconosciuta con rescritto papale, continuiamo a renderci disponibili a interfacciarci con l’Ulsa (ufficiosede apostolica) che, in spirito di piena e fattiva collaborazione, segnala alle varie amministrazioni problemi legati alle condizioni di, suggeriti anche dall’Adlv”.Si entra poi nel merito delle questioni: “Abbiamo avuto un ruolo importante nel recente sblocco dei livelli, afferma l’Adlv, sebbene tale operazione abbia interessato i dicasteri in modo disomogeneo: molto, dunque, resta ancora da fare. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quando Papa Francesco introdusse il Green pass in Vaticano dal 1° ottobre 2021: “Senza vaccino Covid i lavoratori verranno sospesi e non retribuiti” - I lavoratori avrebbero dovuto subire il danno più grande, qualora non avessero fatto il vaccino Covid: sospesi dal lavoro e senza stipendio Quando Papa Francesco introdusse il Green pass in Vaticano dal 1° ottobre 2021. Dopo la morte del pontefice, sono in tanti a ricordare alcuni momenti giu 🔗ilgiornaleditalia.it

Moretti di Cavriglia, ok dei lavoratori al nuovo integrativo. La soddisfazione del sindacato - Semaforo verde, ieri, dall’assemblea dei lavoratori per il rinnovo del contratto integrativo e del premio di risultato delle aziende Moretti di Cavriglia, leader in Italia nel settore del commercio dei dispositivi medici con sede nel Valdarno. L’approvazione dell’accordo è scattata con il voto... 🔗arezzonotizie.it

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro: “Era a Santa Marta, ha espresso un desiderio” - Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua. 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

I lavoratori del Vaticano rivendicano: “Adeguare i salari al carovita e agli aumentati carichi di…. 🔗Cosa riportano altre fonti

Vaticano: assunzione per Fotografo, lavoro in ambito bibliotecario - Il Vaticano ha aperto una selezione di personale finalizzata all’assunzione di un fotografo in ambito bibliotecario. Si tratta di una curiosa e interessante opportunità di lavoro, rivolta a chi ... 🔗ticonsiglio.com

L’Angelus e la vertenza Beko: "Sono vicino ai lavoratori" - "Sono vicino ai lavoratori di Siena ... averne ricevuta una delegazione la mattina precedente, il 7 dicembre, in Vaticano. Vennero accolti in cinque in udienza privata dal Pontefice: fu un ... 🔗ilrestodelcarlino.it