I genitori di Lara Colturi | Albania ha interesse per gli sport invernali Nostra figlia nelle migliori condizioni possibili

sportivo per Lara Colturi: la sciatrice continuerà a gareggiare per l'Albania. Si era vociferato di un possibile ritorno e di un cambio di nazionalità per indossare la maglia azzurra nella stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma la 19enne continuerà a difendere i colori del Paese che l'ha sportivamente accolta nel 2022 e per cui ha conquistato tre podi nell'ultima annata agonistica di Coppa del Mondo. L'ufficialità è arrivata in mattinata con un comunicato stampa diffuso dalla Federazione albanese.Daniela Ceccarelli e Alessandro Colturi, i genitori e allenatori di Lara Colturi, hanno diffuso una nota: "In questo momento particolare, desideriamo ringraziare la Federazione Sci Albanese e le più alte Istituzioni dell'Albania per aver creduto nel nostro progetto e per averci sempre offerto il loro supporto, la loro stima e amicizia, dandoci anche l'opportunità di promuovere lo sci in un Paese che sta mostrando un interesse crescente per gli sport invernali.

