Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d’Italia”: la Casertana

di un club campano: laEra il 1954 quando un quotidiano partenopeo decise di lanciare un sondaggio tra i lettori per scegliere un nuovo simbolo per la. In tale consultazione prevalse la proposta presentata da Gerardo Miscuzzi che disegnò un maestoso falco ritratto in volo con le ali spiegate. Da quel momento il falco divenne una sorta di icona per i tifosi casertani tant’è che la squadra venne anche riconosciuta con il soprannome di “falchetti”. Suidella, tuttavia, il simbolo del falco non comparve immediatamente.anni ’601970Anni ’70anni ’80Nei primi anni settanta venivano utilizzati vessilli con partitura rosso e blu che riportavano soltanto la denominazione sociale e l’indicazione della stagione sportiva. 🔗 Glieroidelcalcio.com