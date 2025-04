I film di maggio 2025 in uscita al cinema

cinema italiani si arricchiscono di ottime novità in questo mese primaverile. Molto atteso il nuovo film diretto da Mel Gibson intitolato “Flight Risk – Trappola ad alta quota” al cinema a partire dall’8 maggio. Un pilota trasporta un maresciallo dell’aeronautica che scorta un detenuto al processo dal quale stava cercando di fuggire. Ma mentre sorvolano l’Alaska, si creano tensioni a bordo che vanno via via aumentando e iniziano i sospetti. Su quell’aereo non tutti dicono la verità. Un ottimo thriller che conferma ancora una volta il successo di Mel Gibson in veste di regista.Il 5 maggio, nei cinema italiani un docu – film dedicato a Mauro Corona, alpinista appassionato, scultore del legno e soprattutto scrittore. 🔗 Lopinionista.it - I film di maggio 2025 in uscita al cinema Grande attesa per “Flight Risk – Trappola ad alta quota” diretto da Mel Gibson, “Andy Warhol. American Dream” viaggio nella personalità del pittoreIitaliani si arricchiscono di ottime novità in questo mese primaverile. Molto atteso il nuovodiretto da Mel Gibson intitolato “Flight Risk – Trappola ad alta quota” ala partire dall’8. Un pilota trasporta un maresciallo dell’aeronautica che scorta un detenuto al processo dal quale stava cercando di fuggire. Ma mentre sorvolano l’Alaska, si creano tensioni a bordo che vanno via via aumentando e iniziano i sospetti. Su quell’aereo non tutti dicono la verità. Un ottimo thriller che conferma ancora una volta il successo di Mel Gibson in veste di regista.Il 5, neiitaliani un docu –dedicato a Mauro Corona, alpinista appassionato, scultore del legno e soprattutto scrittore. 🔗 Lopinionista.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Visioni Sarde diventa un premio all’Ennesimo Film Festival 2025: i corti in proiezione il 3 maggio a Fiorano Modenese - Visioni Sarde, la rassegna dedicata al cinema sardo contemporaneo, entra ufficialmente nella programmazione dell’Ennesimo Film Festival 2025, in corso a Fiorano Modenese e in altri cinque comuni limitrofi dal 27 aprile al 4 maggio. L’appuntamento con i cortometraggi selezionati è per sabato 3 maggio alle ore 15.00 presso il centro culturale BLA – Biblioteca Ludoteca Archivio di Fiorano. In occasione della decima edizione del festival, “Visioni Sarde” assume un nuovo valore: il pubblico sarà chiamato a votare il miglior corto, conferendo il Premio Visioni Sarde, frutto della ... 🔗dailyshowmagazine.com

Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video a marzo 2025 - L'elenco dei film e delle serie tv in uscita a marzo 2025 su Prime Video è sterminato. Ci sono attesi ritorni come La Ruota del Tempo 3, LOL 5 e Bosch Legacy 3; nuove serie come Sconfort Zone di Maccio Capatonda, film come Holland, Scatta l'amore e Duplicity e anche un documentario su Giovanni... 🔗europa.today.it

“La crepa del silenzio”: il nuovo thriller di Javier Castillo in uscita il 13 maggio 2025 - Dopo il clamoroso successo internazionale di La ragazza di neve – bestseller tradotto in 63 Paesi e diventato una popolare serie Netflix – Javier Castillo, l’autore spagnolo di thriller più letto degli ultimi anni, torna in libreria con “La crepa del silenzio”, disponibile a partire dal 13 maggio 2025 (Salani Editore – 320 pagine, € […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Sky e NOW, tutte le uscite di maggio 2025; Calendario film uscita maggio 2025; Film e serie tv in uscita a maggio 2025 da vedere; Le uscite di maggio 2025 su Disney Plus: Stanley Tucci esplora l'Italia, la star di Grey's Anatomy è nei guai. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maggio 2025 su Netflix: le nuove uscite tra film e serie tv per tutta la famiglia - A maggio 2025, Netflix presenta una programmazione ricca di novità, tra cui la serie "Maschi Veri" con Maurizio Lastrico e il film "Barbie", disponibile dal 17 maggio. 🔗ecodelcinema.com

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di maggio 2025: le serie e i film da non perdere - Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di maggio 2025: le serie e i film da non perdere da Barbie alla commedia Maschi Veri ... 🔗superguidatv.it

Maggio 2025, i migliori film in uscita su Netflix - Netflix rivela la programmazione di Maggio 2025: ecco i miglior film in uscita sulla popolare piattaforma. Dai drammi alle commedie, ma anche l'horror e il crime: tutte le novità ... 🔗msn.com