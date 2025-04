I dirigenti scolastici plaudono a Valditara sull’arresto in flagranza per chi aggredisce i docenti Ma la sinistra grida allo scandalo

scolastici, professori e presidi, applaudono Valditara per le misure a loro tutela varate in Consiglio dei ministri. Mentre a sinistra non importa nulla che il governo abbia introdotto l'arresto in flagranza di reato per chi aggredisce e prende a bastonate i nostri insegnanti ed educatori. Non è un'illazione. Basta scorrere i commenti seguiti alla conferenza stampa dela ministro della Cultura e del merito per credere. A pd, M5S, Avs, +Europa l'unica cosa che interessano sono le norme sulle ore extracurriculari sull'educazione sessuale. Che avverranno con il consenso dei genitori.I presidi: Bene ValditaraCosì, da una parte abbiamo il sollievo per una norma che interviene su un'excalation di aggressioni violente. "Non possiamo che esprimere il nostro plauso al ministro Valditara sul documento, discusso oggi in Cdm.

