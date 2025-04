I dettagli dell' operazione Easy in Brianza droga venduta sui social | tra gli spacciatori anche minorenni

Brianza ha smantellato una rete di spacciatori con 15 misure cautelari eseguite dopo il ricovero di una 17enne. 🔗 Notizie.virgilio.it - I dettagli dell'operazione "Easy" in Brianza, droga venduta sui social: tra gli spacciatori anche minorenni La Squadra mobile di Monza-ha smantellato una rete dicon 15 misure cautelari eseguite dopo il ricovero di una 17enne. 🔗 Notizie.virgilio.it

I dettagli dell'operazione Easy in Brianza, droga venduta sui social: tra gli spacciatori anche minorenni; Operazione "easy car" a Varese: due persone agli arresti domiciliari e sequestri per 7,6 milioni di euro; Operazione "Easy Money", nove denunciati dalla Polizia di Frontiera; Frode con auto di lusso vendute sul Titano.

