I Custodi dell’arte le audio guide per visitare la città

visitare il centro storico e i luoghi caratteristici del borgo marinaro attraverso i ’Custodi dell’arte’, che sono donne e uomini di Cesenatico che attraverso un QR Code guidano le persone in un percorso unico e indimenticabile, creato dal loro sguardo e dalla loro voce attraverso le audio guide.Custodi dell’arte è un progetto di Formula Servizi che è stato inaugurato tre anni fa e che si riconosce attraverso delle targhe posizionate in alcuni luoghi da cui partono delle narrazioni audio inquadrando con uno smartphone il QRcode presente su ciascuna targa. L’itinerario è formato da 21 tappe, in cui i cittadini prendono per mano i turisti e raccontano le storie, le emozioni, i ricordi e le esperienze di vita. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - I Custodi dell’arte, le audio guide per visitare la città È possibileil centro storico e i luoghi caratteristici del borgo marinaro attraverso i ’’, che sono donne e uomini di Cesenatico che attraverso un QR Code guidano le persone in un percorso unico e indimenticabile, creato dal loro sguardo e dalla loro voce attraverso leè un progetto di Formula Servizi che è stato inaugurato tre anni fa e che si riconosce attraverso delle targhe posizionate in alcuni luoghi da cui partono delle narrazioniinquadrando con uno smartphone il QRcode presente su ciascuna targa. L’itinerario è formato da 21 tappe, in cui i cittadini prendono per mano i turisti e raccontano le storie, le emozioni, i ricordi e le esperienze di vita. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Festival dell'arte e della letteratura, mostre e musei. Gli eventi di oggi - Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 2 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Prende il via presso la... 🔗arezzonotizie.it

Firenze, 150 anni dell’Associazione Macellai: premiati i custodi della tradizione - Firenze, 9 aprile 2025 – Per i 150 anni dell’associazione Macellai Fiorentini sono stati premiati i custodi della tradizione. Sono Piero Soderi, classe 1939, il macellaio più anziano di Firenze e provincia, e Marco Gagliano, del 1991, il più giovane. Hanno 52 anni di differenza, due generazioni a confronto, unite dalla stessa passione per il mestiere e dalla volontà di tramandare un patrimonio di sapori e saperi. 🔗lanazione.it

Scandicci capitale dell’audio hi tech. Powersoft compra il 51% di K-Array - SCANDICCI (Firenze)Non solo distretto del lusso. Il ‘matrimonio’ tra Powersoft e K-Array consegna alla provincia di Firenze il primato nazionale sui sistemi audio di ultima generazione. Powersoft, l’azienda della gestione da remoto della Mecca, e dell’allestimento dello Sphere a Las Vegas, ha acquisito il 51% del capitale di K-Array, che ha sede a Scarperia-San Piero, ed è una realtà consolidata nella progettazione e produzione di casse acustiche innovative ad elevate prestazioni e design compatto per una vasta gamma di applicazioni. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cesenatico raccontata dai cittadini: arrivano sette nuove tracce audio; Angeli custodi Arcangeli e Milton Friedman in scena a Cagliari; A passeggio con i Custodi dell’Arte: due itinerari alla scoperta di luoghi e storie di Cesenatico; Il castello di Agliè nascose i tesori del Museo Egizio. 🔗Ne parlano su altre fonti