I conti dell’Università Il bilancio è positivo per 67 milioni Liquidità sale a 111 milioni

milioni di euro tagliati da parte del Ministero dell'Università e ricerca dal Fondo di finanziamento ordinario - taglio comunicato nel settembre scorso – l'Università degli Studi riesce a chiudere l'esercizio 2024 con 6,7 milioni di utile. "Un risultato positivo, con questi numeri, non scontato", il commento unanime che esce dal Cda dell'ateneo, che ieri ha approvato il bilancio consuntivo, con parere favorevole già espresso dal Senato accademico, dai sindaci revisori ed eccezionalmente anche dal Consiglio studentesco. Unico rammarico è nella scure 'caduta' sul reclutamento del personale, che ripartirà solo l'anno prossimo; oltre che in quegli interventi strutturali rallentati, seppur già coperti finanziariamente.Il Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2024 ha subito, in termini nominali, una riduzione del 3,15%, attestandosi a 112.

