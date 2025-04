Iodonna.it - I concerti di Queen Bey sono sempre più un'affare di famiglia: il debutto del "Cowboy Carter Tour" ne è la conferma definitiva

Ildi Beyoncé è iniziato con il botto a Inglewood, California, e, sebbene la star abbia rubato la scena comestati i momenti condivisi con le sue figlie, Blue Ivy e Rumi, a rubare il cuore del pubblico. Sul palco, lasi è mostrata in tutta la sua naturalezza, con una sinergia che ha reso l’evento ancora più speciale. Si è trattata di un’occasione per celebrare insieme l’arte, il legame madre-figlie e, naturalmente, un’incredibile eleganza. Un concerto che ha messo in risalto non solo il talento di Beyoncé, ma anche la promessa di un futuro splendente per le sue due figlie. Lo stile di Beyoncé guarda le foto Blue Ivy balla con mamma Beyoncé per ilBlue Ivy, non più una novellina sul palcoscenico dopo le esperienze del Renaissancedel 2023, ha dimostrato una presenza scenica notevole. 🔗 Iodonna.it