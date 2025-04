I Cobas lanciano l’allarme | Trenta insegnanti in meno A rischio i corsi serali

Trenta docenti in meno in Maremma, 377 in tutta la Toscana, 5.660 in tutta Italia. Invece di cogliere l'opportunità per eliminare le classi pollaio, il governo usa il calo delle iscrizioni per tagliare il personale docente. Il taglio del personale non docente (ATA), ben 2.174 in meno dal 2026, è solo rimandato. Questo quanto emerso, e riportato, dopo l'incontro con cui l'Usp di Grosseto informa periodicamente i sindacati sul numero di docenti assegnati dal Ministero alle scuole maremmane. "Anche se con un numero di iscritti irrisorio il liceo del Made in Italy e il liceo tronco di 4 anni, che sono pura propaganda governativa, vengono tenuti a galla. "Quindi, l'Usp di Grosseto è costretto a non permettere l'attivazione di ulteriori corsi serali e di ulteriori tempi pieni, pur richiesti da molte scuole.

