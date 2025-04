I carabinieri lo trovano con cocaina e una somma di 2mila e 300 euro in contanti | arrestato

cocaina nel Salento: ennesimo arresto con per un presunto giro di spaccio. Le manette sono scattate nel pomeriggio di ieri nei confronti di un uomo di Scorrano, al termine di un controllo da parte dei carabinieri. Si tratta di Marco Maraschio, un 44enne noto alle forze. 🔗 Lecceprima.it - I carabinieri lo trovano con cocaina e una somma di 2mila e 300 euro in contanti: arrestato SCORRANO – Allarmenel Salento: ennesimo arresto con per un presunto giro di spaccio. Le manette sono scattate nel pomeriggio di ieri nei confronti di un uomo di Scorrano, al termine di un controllo da parte dei. Si tratta di Marco Maraschio, un 44enne noto alle forze. 🔗 Lecceprima.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

A folle velocità per le strade cittadine, carabinieri trovano cocaina e crack in auto - A folle velocità tra le strade di Caserta. Viene fermato dai carabinieri che gli trovano cocaina e crack. E' quanto accaduto la scorsa notte nel Capoluogo dove un 37enne di Crispano, Gennaro I., è stato arrestato dai militari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I... 🔗casertanews.it

Via vai sospetto in una casa del centro di Terni, i carabinieri arrivano e trovano la cocaina - Blitz dei carabinieri in una casa del centro storico di Terni, in manette un sessantenne accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione dell’Arma è scattata dopo una segnalazione: i militari hanno così attivato un appostamento, notando un via vai sospetto... 🔗ternitoday.it

I carabinieri ispezionano dei contatori elettrici e trovano cocaina, crack e due pistole - I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno condotto un nuovo servizio di controllo nel quartiere Pigno, battendo palmo a palmo le aree urbane più sensibili. Di buon mattino è stata eseguita un’accurata ispezione lungo via dei Sanguinelli, concentrandosi sui vani contatori... 🔗cataniatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I carabinieri lo trovano con cocaina e una somma di 2mila e 300 euro in contanti: arrestato; Perquisizioni nei boschi: i carabinieri trovano 400 grammi di droga e un machete; Fermato con cocaina e 8.500 euro in contanti: arrestato un trentenne; In bici per le strade di Somma Lombardo a consegnare la cocaina: 56enne disoccupato finisce in carcere. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Avezzano, sorpreso dai Carabinieri con la cocaina in auto - Sabato pomeriggio, quartiere periferico della città marsicana, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, nota un’auto grigia, parcheggiata lungo la strada. 🔗laquilablog.it

Salice Salentina, arrestato gestore di centro scommesse per spaccio di sostanze stupefacenti - Durante un controllo di routine, i Carabinieri trovano cocaina addosso al gestore ... confezionamento delle dosi e 1500 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. 🔗trmtv.it

Sorpreso dai Carabinieri con dosi di cocaina in auto, arrestato un 37enne straniero - Lo stupefacente, il bilancino ed il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati dai Carabinieri, così come la somma di alcune centinaia di Euro trovata addosso al ... in flagranza per ... 🔗ecoaltomolise.net