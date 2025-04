I carabinieri finti beccati con 10mila euro di gioielli

I carabinieri di Tione, Madonna di Campiglio e Pieve di Bono, in collaborazione la polizia locale delle Giudicarie, hanno arrestato due persone di origine campana, un 40enne e una 20enne, che erano appena riusciti a truffare un'anziana facendosi consegnare preziosi per il valore di oltre 10mila euro.

Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri, fermata la banda - La Polizia di Stato ha smantellato una folta rete di criminali specializzata in truffe aggravate ai danni di anziani e operante in tutto il territorio nazionale. La metodologia di raggiro utilizzata dal gruppo era ben brevettata e vedeva i malviventi fingersi degli esponenti delle forze dell’ordine – Carabinieri per l’esattezza – che dopo un primo contatto telefonico con le vittime, chiedevano loro delle somme di denaro da pagare subito per evitare che un parente, un figlio solitamente, venisse condotto in carcere. 🔗quifinanza.it

Roma, finti carabinieri aggrediscono 5 giovani in auto per rapinarli: arrestati - Nella serata di domenica 30 marzo, gli agenti della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio hanno scoperto e arrestato due uomini, un quarantenne e un quarantacinquenne romani, per tentata rapina. Uno dei due dovrà anche rispondere di simulazione di reato. I malviventi si spacciavano per carabinieri, fermando le auto in zona Due Ponti con la scusa di un controllo, per poi minacciare i passeggeri e costringerli a consegnare soldi, sigarette e droga. 🔗dayitalianews.com

Finti incidenti, fughe di gas o inesistenti problemi con l'acqua, i Carabinieri svelano le truffe agli anziani - Nipoti coinvolti in incidenti, avvocati da pagare immediatamente, anche con oro e gioielli, false fughe di gas o inesistenti problemi alle condutture dell'acqua, gioielli da mettere nel congelatore per evitare che si rovinino. Sono tanti gli stratagemmi per truffare gli anziani, spesso soli e in... 🔗perugiatoday.it

Rubano un orologio Schaffhausen, beccati dai carabinieri - I carabinieri di Biassono hanno fermato tre uomini autori del furto di un orologio Schaffhausen del valore di 10mila euro. I militari della Stazione di Biassono, durante un servizio di pattugliamento ... 🔗primamonza.it

Lecco, due finti carabinieri truffano una novantenne: quelli veri li arrestano - Almeno 10mila euro il valore totale del maltolto. Per convincerla a consegnare loro il tesoretto, i due, previa telefonata farlocca fatta sempre da loro, hanno sostenuto di essere carabinieri e di ... 🔗msn.com

Arrestati due catanesi dopo la truffa dei finti carabinieri - SICILIA – In manette due catanesi che spacciandosi per carabinieri con l’obiettivo di truffare un’anziana sono stati invece beccati proprio dalle vere Autorità. I due indagati avrebbero convinto una ... 🔗newsicilia.it