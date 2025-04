I ' Campioni in tour' di Francesco Gullo scaldano il Del Conero e fanno beneficenza

ANCONA – Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli amici e tanti appassionati di calcio si sono ritrovati lunedì allo Stadio del Conero per la seconda edizione di 'Campioni in tour', il torneo capace di coinvolgere i bambini di ogni età, all'insegna del gioco, della condivisione e della.

I 'Campioni in tour' di Francesco Gullo scaldano il Del Conero e fanno beneficenza - Anche la seconda edizione dell'iniziativa ha coinvolti bambini di ogni età. I fondi raccolti sono invece serviti ad acquistare giocattoli per il Reparto Pediatrico dell’Ospedale Salesi di Ancona ... 🔗anconatoday.it

Gullo, dal reality alla Cam sotto il campo: “Con questo strumento vi svelo il futuro” - A spiegarcelo è lo stesso Francesco Gullo ... anni fa in uno dei tornei che organizzo per il progetto Campioni in tour - spiega Gullo -. Mi sono dimenticato di spegnere l'impianto di irrigazione ... 🔗msn.com

Esordio in Serie A per la GulloCam FG 18 | Soddisfazione per Francesco Gullo - Primo test ufficiale in Serie A per la GulloCam FG 18 Ha fatto il suo esordio in Serie A in una partita che può rivelarsi decisiva per la corsa scudetto la GulloCam FG 18: la nuova telecamera testata ... 🔗sportpaper.it