I Brics rafforzano la cooperazione economica

Mentre la politica dei dazi promossa da Donald Trump cerca di alimentare il protezionismo e dividere i mercati, i Paesi Brics rispondono con un rafforzamento della cooperazione interna. Sotto la presidenza di turno del Brasile, il blocco – che oggi riunisce undici nazioni, tra cui Russia, Cina, India e Brasile – punta a consolidare un

Cina-UE: concordano di approfondire cooperazione economica, commerciale - La Cina e’ desiderosa di collaborare con l’UE per rafforzare il dialogo e lo scambio, gestire le differenze economiche e commerciali in modo adeguato, espandere l’apertura reciproca, e promuovere uno sviluppo sano e stabile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e UE, ha dichiarato oggi il vice primo ministro cinese He Lifeng. He, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante un incontro a Pechino con il Commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maros Sefcovic. 🔗romadailynews.it

Italia e Tunisia rafforzano la cooperazione doganale: firmata dichiarazione d’intenti tra ADM, Guardia di Finanza e Dogane tunisine - Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. CA Andrea De Gennaro, hanno sottoscritto una Dichiarazione di intenti con Mohammed Hedi Safer, Direttore delle Dogane tunisine. Un programma bilaterale per rafforzare... 🔗avellinotoday.it

Ungheria e Russia cercano una maggiore cooperazione economica - Ungheria e Russia cercano una maggiore cooperazione economica. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto visita Mosca. Negli ultimi tre anni Szijjarto ha effettuato almeno 13 visite in Russia, molto più di qualsiasi altro diplomatico dell’UE e persino più di alcuni degli alleati più stretti della Russia. L’Ungheria è considerata in generale il Paese più […] 🔗periodicodaily.com

Brics e prospettive di espansione: ecco cosa ci può riservare il 2025 - La recente visita del presidente cinese Xi Jinping in Vietnam, Malesia e Cambogia ha rilanciato il dibattito sull’ingresso di nuovi membri nei Brics, un gruppo che sta acquisendo sempre maggiore ... 🔗bluerating.com