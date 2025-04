I BRICS discutono la risposta comune ai dazi di Trump

BRICS, gruppo delle economie emergenti, discutono la risposta comune ai dazi del presidente americano Donald Trump. I BRICS discutono la risposta comune ai dazi americani I ministri degli Esteri del gruppo BRICS si sono incontrati a Rio de Janeiro per discutere una risposta comune alle politiche commerciali del presidente americano Donald Trump. Si prevede . 🔗 Periodicodaily.com - I BRICS discutono la risposta comune ai dazi di Trump , gruppo delle economie emergenti,laaidel presidente americano Donald. Ilaaiamericani I ministri degli Esteri del grupposi sono incontrati a Rio de Janeiro per discutere unaalle politiche commerciali del presidente americano Donald. Si prevede . 🔗 Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

DAZI: Paesi Brics discutono risposta condivisa a politiche commerciali Trump - 17,15 - I ministri degli Esteri del gruppo dei Brics, i Paesi in via di sviluppo, si sono incontrati oggi per discutere di una difesa condivisa del sistema commerciale globale, rispondendo in modo ... 🔗it.investing.com

Brics e prospettive di espansione: ecco cosa ci può riservare il 2025 - La recente visita del presidente cinese Xi Jinping in Vietnam, Malesia e Cambogia ha rilanciato il dibattito sull’ingresso di nuovi membri nei Brics, un gruppo che sta acquisendo sempre maggiore ... 🔗bluerating.com

I nuovi Brics vogliono un mercato comune alternativo all'Occidente - Il presidente russo ha inoltre proposto di lavorare a una borsa comune per alcuni importanti beni alimentari: “I paesi Brics sono tra ... portavoce di Guterres, ha risposto alle critiche ucraine ... 🔗msn.com