I 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli | cos’è successo nella giornata dell’anniversario

Sergio Ramelli come chiede Fratelli d’Italia? Io credo che sarebbe una buona cosa intitolare una via o una piazza ai giovani milanesi vittime incolpevoli del terrorismo efferato di quegli anni, da una parte e dall’altra. In generale. Ma so che è una proposta che non metterà d’accordo nessuno. Un’intitolazione da interpretare come un atto di pacificazione? Secondo me, sì. E sarebbe anche bello che il Consiglio comunale decidesse all’unanimità di perseguire questa via”.Parole del sindaco Giuseppe Sala, al termine della cerimonia in ricordo di Sergio Ramelli ai giardini di via Pinturicchio dedicati proprio al 18enne militante del Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Msi) che il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa, in via Paladini, a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia e morì dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975. 🔗 Ilgiorno.it - I 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli: cos’è successo nella giornata dell’anniversario Milano, 30 aprile 2025 – “Dedicare una via o una piazza acome chiede Fratelli d’Italia? Io credo che sarebbe una buona cosa intitolare una via o una piazza ai giovani milanesi vittime incolpevoli del terrorismo efferato di quegli, da una parte e dall’altra. In generale. Ma so che è una proposta che non metterà d’accordo nessuno. Un’intitolazione da interpretare come un atto di pacificazione? Secondo me, sì. E sarebbe anche bello che il Consiglio comunale decidesse all’unanimità di perseguire questa via”.Parole del sindaco Giuseppe Sala, al termine della cerimonia in ricordo diai giardini di via Pinturicchio dedicati proprio al 18enne militante del Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Msi) che il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa, in via Paladini, a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia e morì dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano, 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli. Santanchè: “Sbagliato commemorarlo con saluti romani” - Il 29 aprile del 2025 ricorrono i 50 anni dalla morte a Milano di Sergio Ramelli, lo studente 18enne militante del Fronte della Gioventù che morì nel 1975 dopo l’aggressione da parte di un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Per l’occasione, si è tenuto un evento commemorativo in Regione Lombardia, al quale ha partecipato anche la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. 🔗lapresse.it

Sergio Ramelli, al Molinari nuova targa a 50 anni dalla morte: “Ucciso per le sue idee, era un ragazzo innocente” - Milano, 13 marzo 2025 – Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara oggi si è recato all’istituto Molinari di Milano per affiggere una targa in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù aggredito 50 anni fa da Avanguardia Operaia. Ferito gravemente nell'agguato del 13 marzo in via Paladini, mentre stava rientrando a casa, Ramelli morì in ospedale il 29 aprile 1975, pochi mesi prima del suo diciannovesimo compleanno. 🔗ilgiorno.it

Ramelli 50 anni dopo, Meloni: “Tutti devono fare i conti con la morte di Sergio. Oggi è un pezzo di storia d’Italia” (video) - Domani saranno cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli. Tanti gli appuntamenti nella “sua Milano” (l’omaggio ai giardini a lui intitolati, cortei e convegni) per ricordare il militante del Fronte della Gioventù, appena 19enne, ucciso a colpi di chiave inglese da un comando di Avanguardia operaia nel 1975. “Colpevole” di aver scritto un tema contro le Brigate Rosse, Sergio morirà dopo 47 giorni di coma. 🔗secoloditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ramelli: a 50 anni dalla morte onorare Sergio è un dovere morale; Omicidio di Sergio Ramelli, 50 anni fa a Milano moriva lo studente del Fronte della Gioventù: il racconto di Walter Veltroni; Corteo per Sergio Ramelli a Milano, saluti romani e petardo esploso davanti alla targa del 18enne morto 50 anni fa; Sergio Ramelli, 50 anni dalla morte. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milano, 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli. Santanchè: “Sbagliato commemorarlo con saluti romani” - Il 29 aprile del 2025 ricorrono i 50 anni dalla morte a Milano di Sergio Ramelli, lo studente 18enne militante del Fronte della Gioventù che morì nel 1975 dopo l’aggressione da parte di un gruppo di m ... 🔗msn.com

Luccitti: “A 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli, custodire la memoria è un dovere verso la verità e la giustizia” - Celano. Ricorre oggi il cinquantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, deceduto il 29 ... 🔗marsicalive.it

Sergio Ramelli, a 50 anni dalla morte resta un esempio di coerenza e coraggio contro la violenza politica - MILANO – Il 29 aprile di 50 anni fa moriva tragicamente a Milano Sergio Ramelli, di soli 18 anni, dopo un mese e mezzo di agonia in ospedale. Sergio era stato aggredito il 13 marzo sotto casa sua, men ... 🔗laprovinciadivarese.it