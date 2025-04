I 100 giorni di Trump Indietro su dazi Giù i sondaggi

Trump festeggia i primi 100 giorni di mandato e si dice ottimista sui dazi per le automobili, ma avverte le aziende: producete negli Stati Uniti o sarete massacrate.Servizio di Antonella Mitola I 100 giorni di Trump. Indietro su dazi. Giù i sondaggi TG2000. 🔗 Tv2000.it - I 100 giorni di Trump. Indietro su dazi. Giù i sondaggi festeggia i primi 100di mandato e si dice ottimista suiper le automobili, ma avverte le aziende: producete negli Stati Uniti o sarete massacrate.Servizio di Antonella Mitola I 100disu. Giù iTG2000. 🔗 Tv2000.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi, Trump fa un passo indietro: “Pausa 90 giorni al 10% per chi non ha varato contromisure” - Donald Trump ha annunciato su Truth una pausa di 90 giorni ai dazi reciproci, con un’aliquota solamente del 10%, per gli “oltre 75 Paesi” che hanno contattato gli Stati Uniti e che “non hanno” risposto alle tariffe Usa. Trump: “Dazi al 125% a Cina con effetto immediato” Trump nel suo post ha però specificato di avere imposto “con effetto immediato” dazi del 125% ai prodotti provenienti dalla Cina, in un’ulteriore escalation della guerra commerciale in corso con Pechino. 🔗lapresse.it

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) – A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente […] L'articolo Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon proviene da Webmagazine24. 🔗.com

I primi 100 giorni di Donald Trump, Leavitt “Promesse mantenute, inizio memorabile” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi sono ufficialmente trascorsi cento giorni di promesse fatte e mantenute dal presidente Trump e questo è stato davvero l’inizio più memorabile di una presidenza nella storia americana. Dopo aver costruito la più grande economia del mondo durante il suo primo mandato presidenziale, Trump sta per rifarlo. Il popolo americano ha riposto la sua fiducia nel presidente Trump fin dal suo primo giorno in carica e il presidente si è concentrato sul superamento della crisi inflazionistica di Biden, sulla riduzione del costo della vita e sul rendere gli ... 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I 100 giorni di Trump. Indietro su dazi. Giù i sondaggi; Trump celebra i primi cento giorni, I migliori della storia. E allenta i dazi sulle auto: Troveremo un accordo con la Cina; Cento giorni da Trump; Trump, 100 giorni di caos. Ecco cosa ci aspetta secondo i gestori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

100 giorni di Trump da presidente: sondaggi falsi e nuovo show mediatico - Traguardo importante a Washington dove sono scoccati i primi 100 giorni di Trump da presidente. Il leader americano li ha celebrati con uno show ... 🔗mam-e.it

Trump, i 100 giorni di choc: l’età dell’oro resta lontana. Wall Street arretra, le famiglie temono recessione e inflazione - Centro giorni non sono molti. Ma forse abbastanza per far comprendere a Donald Trump che il mondo che si è trovato davanti è profondamente cambiato rispetto a quello che aveva ... 🔗ilmessaggero.it

Trump, lo show nel discorso dei 100 giorni: “I migliori di sempre. Mi piacerebbe essere Papa” - I sondaggi sulla popolarità scesa al 39 per cento? “Sono falsi”, dice il presidente degli Stati Uniti in Michigan. E difende Musk ... 🔗repubblica.it