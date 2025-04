I 100 giorni di Trump | I migliori della storia

Donald Trump e «i migliori primi 100 giorni della storia»: «I giudici comunisti mi ostacolano» - «Siamo qui per festeggiare i migliori primi cento giorni della storia dei presidenti americani. E questo è solo l’inizio». Donald Trump a Warren, Michigan, celebra così i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. I suoi fan lo accolgono sul palco al grido di “Usa, Usa”. «Adoro questo Stato, molti posti di lavoro nel settore automobilistico stanno tornando», ha affermato Trump. Il Michigan è lo Stato dell’industria automobilistica con Detroit capitale dell’auto americana. 🔗open.online

Trump: primi 100 giorni migliori di sempre e siamo solo all'inizio - Milano, 30 apr. (askanews) - Ha ballato davanti alla folla, ha confessato che un giorno gli piacerebbe essere Papa e ha sparato a zero sugli e sui giudici che contrastano la sua politica sull'immigrazione irregolare. E' stato un vero show il comizio in Michigan di Donald Trump in occasione dei primi 100 giorni alla Casa Bianca nel suo secondo mandato. "Siamo qui stasera, nel cuore della nostra nazione, per celebrare i primi 100 giorni di maggior successo di qualsiasi amministrazione nella storia del nostro Paese, e questo secondo moltissime persone", ha affermato il presidente degli Stati ... 🔗quotidiano.net

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) – A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente […] L'articolo Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Trump: primi 100 giorni migliori di sempre e siamo solo all'inizio - Milano, 30 apr. (askanews) - Ha ballato davanti alla folla, ha confessato che un giorno gli piacerebbe essere Papa e ha sparato a zero sugli e sui giudici che contrastano la sua politica sull'immigraz ... 🔗libero.it

Trump, lo show nel discorso dei 100 giorni: “I migliori di sempre. Mi piacerebbe essere Papa” - I sondaggi sulla popolarità scesa al 39 per cento? “Sono falsi”, dice il presidente degli Stati Uniti in Michigan. E difende Musk ... 🔗repubblica.it

Trump celebra i primi cento giorni, "I migliori della storia". E allenta i dazi sulle auto: "Troveremo un accordo con la Cina" - "Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni di maggior successo di qualsiasi amministrazione nella storia del nostro Paese, il miglior avvio di qualsiasi presidente. e siamo solo all'inizio...". Donal ... 🔗tg.la7.it