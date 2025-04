Hyundai Ioniq 5 N | l’elettrica che fa divertire per davvero

divertire realmente anche nel misto stretto. Non manca lo spazio e la tecnologia 🔗 Ilgiornale.it - Hyundai Ioniq 5 N: l’elettrica che fa divertire per davvero Drifta, derapa, fa i botti “dallo scarico” e replica un cambio marcia alla perfezione. Sorprende alla guida e farealmente anche nel misto stretto. Non manca lo spazio e la tecnologia 🔗 Ilgiornale.it

Hyundai Ioniq Experience, 15 minuti per un caffè e una ricarica da 200 chilometri - Bastano 15 minuti per cambiare ritmo al viaggi. Il tempo di un caffè in Autogrill – magari sorseggiato davanti a una vetrata che affaccia sulla pianura vercellese – e la Ioniq 5 è pronta a ripartire con l’energia necessaria per altri 200 chilometri. La Ioniq 6 fa altrettanto. La tecnologia 800 Volt, oggi simbolo dell’evoluzione elettrica, permette ricariche rapidissime, sicure e persino rilassanti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Hyundai IONIQ 5 N, ai MotorWeek 2025 eletta migliore auto sportiva - Hyundai IONIQ 5 N è stata incoronata Migliore Auto Sportiva ai MotorWeek 2025 Drivers' Choice Awards durante il Chicago Auto Show. Il SUV elettrico ad alte prestazioni ha conquistato il titolo grazie alle sue straordinarie capacità dinamiche, rese possibili dalla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e dalle avanzate tecnologie N motorsport. Oltre alle prestazioni di […] L'articolo Hyundai IONIQ 5 N, ai MotorWeek 2025 eletta migliore auto sportiva è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Hyundai Ioniq 5 N: l’elettrica che fa divertire per davvero - Drifta, derapa, fa i botti “dallo scarico” e replica un cambio marcia alla perfezione. Sorprende alla guida e fa divertire realmente anche nel misto stretto. Non manca lo spazio e la tecnologia ... 🔗ilgiornale.it

Hyundai Ioniq 5 N: guarda la gallery della super elettrica da 650 CV - Sportiva per davvero, rivista da cima a fondo per far divertire nel vero senso del termine. Sembra quasi un videogioco, ma crea dipendenza e si percepisce tutta la sostanza della divisione N di Hyunda ... 🔗ilgiornale.it

Hyundai Ioniq 5 N Line, il crossover che ricarica anche lo stile - A bordo della rinnovata Hyundai Ioniq 5 N Line, l' auto elettrica non si misura più solo in chilometri di autonomia, ma nell'esperienza che è in grado di offrire. Il nostro test drive a bordo della cr ... 🔗wired.it