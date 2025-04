Hot parade

parade L'Identità. 🔗 Lidentita.it - Hot parade Sale: La Terza Sedia. Come se già ce ne fossero pochi. Aleggia in Vaticano – ormai da giorni – un nuovo mistero: quello della terza sedia. Non di Fatima, ma di San Pietro. Un giallo degno della penna di Paperoga che ha appassionato la gente che piace alla gente a cui piace essere sempre più . HotL'Identità. 🔗 Lidentita.it

Hot parade - Sale: Carlo Conti. Severo ma giusto. I dati gli danno ragione: Carlo Conti vola oltre il 70 per cento di share, a livelli che manco ai tempi dell’Eiar e di Nunzio Filogamo. Sorveglia tutti, non fa sbracare nessuno, non consente pubblicità occulte, tiene i tempi che manco un capostazione di quell’era che fu, non si […] The post Hot parade appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Hot parade - Sale: Giuseppi Conte. Volevo essere un Giuseppi, Conte. Un robot, un lottatore di sumo, un leader M5s in fuga da Donaldone. “Una bestemmia dire che io sia filotrumpiano”, ha detto al Corsera l’ex pochette nata sovranista, cresciuta campolarghista e che giammai morrà (politicamente, ça va sans dire). Il suo ultimo, meraviglioso, salto mortale carpiato all’indietro […] The post Hot parade appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Hot parade - Sale: Carlo Calenda. Voleva essere un duro, il leader dei Volenterosi italiani, ma non gli dà retta nessuno. L’appello europeista-fanfar-armigero di Carlo Calenda a Forza Italia, Più Europa e frattaglie centriste cade, pesante come un dazio, tra fischi e pernacchie. Magi gli rimprovera anche solo di aver osato dialogare con Meloni, Gasparri gli ha già […] The post Hot parade appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

