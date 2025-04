Hockey su ghiaccio Mondiale Division I 2025 | l’Italia torna a vincere Polonia al tappeto 4-1

La Nazionale italiana conquista tre punti importantissimi al Mondiale Divisione I Gruppo A di Sfantu Gheorghe, superando 4-1 la Polonia. Gli azzurri si riscattano così dopo il ko ai rigori contro l'Ucraina, e trovano il secondo successo della rassegna iridata dopo la vittoria dell'esordio contro il Giappone, che li porta in testa alla classifica con 7 punti. Nel tabellino dei marcatori ci sono Mantenuto, Pietroniro, Zanetti e Tedesco, mentre sfodera un'altra grande prestazione tra i pali Davide Fadani, che para 20 dei 21 tiri polacchi e chiude così con il 95,2%. Domani un'altra sfida cruciale, quella contro la Gran Bretagna (ore 11:30 italiane).

La cronaca del match

La partita si apre all'insegna dell'equilibrio, con poche occasioni degne di nota. A sbloccare il punteggio è la Polonia al 14:51, con Dominik Pas che insacca dopo una carambola fortuita.

