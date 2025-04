Hockey pista | Trissino e Forte iniziano con il piede giusto i quarti in Serie A1 Bassano stecca

Serie A 2024-2025 di Hockey su pista, seconda fase del massimo Campionato Italiano che decreterà la squadra Campione d’Italia. Tante certezze, ma anche qualche sorprese nel corso degli incontri, andati in scena tra ieri ed oggi.Nello specifico, Trissino ha sconfitto con il risultato di 8-5 una gagliardissima Giovanizzo. La squadra pugliese si è resa protagonista in modo particolare di una prima frazione da capogiro, in cui ha messo a referto il parziale di 2-3, salvo poi subire il cameback degli avversari, capaci di ribaltare completamente le sorti dell’incontro chiudendo i giochi co tre goal di scarto.Grande divertimento anche tra Bassano e Follonica, disputa che ha visto il trionfo degli ospiti toscani, bravi a tenere la partita sotto controllo nei primi venticinque minuti andando al riposo sul 2-2, per poi dilagare nel secondo atto, fino a a battere i rivali con il risultato non banale di 3-6. 🔗 Oasport.it - Hockey pista: Trissino e Forte iniziano con il piede giusto i quarti in Serie A1, Bassano stecca Vanno in archivio le quattro gare-1 valide per i play-off dellaA 2024-2025 disu, seconda fase del massimo Campionato Italiano che decreterà la squadra Campione d’Italia. Tante certezze, ma anche qualche sorprese nel corso degli incontri, andati in scena tra ieri ed oggi.Nello specifico,ha sconfitto con il risultato di 8-5 una gagliardissima Giovanizzo. La squadra pugliese si è resa protagonista in modo particolare di una prima frazione da capogiro, in cui ha messo a referto il parziale di 2-3, salvo poi subire il cameback degli avversari, capaci di ribaltare completamente le sorti dell’incontro chiudendo i giochi co tre goal di scarto.Grande divertimento anche trae Follonica, disputa che ha visto il trionfo degli ospiti toscani, bravi a tenere la partita sotto controllo nei primi venticinque minuti andando al riposo sul 2-2, per poi dilagare nel secondo atto, fino a a battere i rivali con il risultato non banale di 3-6. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Hockey pista: Trissino e Forte vincono. Lodi travolto dal Bassano - La 19esima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A1 di hockey pista è passata agli archivi. Fra pattinate, gol, emozioni e parate: ecco com’è andato il turno. Vittorie per Trissino e Forte dei Marmi in fotocopia: doppio 1-3 in trasferta, i veneti contro Sarzana e i toscani contro il Monza; mentre la notizia è il 4-1 con cui il Bassano nel posticipo ha battuto nettamente il Lodi. Follonica travolge 9-1 Novara, con Giovinazzo che invece si impone 5-6 in trasferta sulla pista del Montebello; in un fine settimana che ha compreso anche i pareggi per 3-3 e 2-2 fra Sandrigo e ... 🔗oasport.it

Hockey pista: Lodi battuto da Follonica, Forte e Bassano guadagnano spazio - La 23esima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A1 di hockey su pista è andata ufficialmente in archivio. Come al solito non sono mancati i risultati a sorpresa e quelli che hanno mosso la classifica. Trissino, vincendo il posticipo 6-3 contro Grosseto, rafforza il suo primato in un quadro che ha visto il Lodi cadere 7-3 a Follonica, con Forte dei Marmi e Bassano che ne hanno approfittato per avanzare in classifica battendo rispettivamente in trasferta Valdagno (2-6) e Viareggio (2-5). 🔗oasport.it

Hockey pista: vittorie per Lodi e Trissino nella 21esima della Serie A1 - In attesa del posticipo di mercoledì prossimo, tra Follonica e Bassano che coinciderà anche con l’anticipo del prossimo turno fra Novara e Sarzana, la Serie A1 di hockey pista ha mandato in archivio tutto il resto della 21esima giornata della stagione regolare 2024-2025 del massimo Campionato Italiano. Negli incontri domenicali sono arrivate due vittorie: quella del Lodi, capace di imporsi con un netto 0-3 in casa del Montebello, e quella del Trissino, che ha sconfitto in rimonta 1-3 il Valdagno al PalaLido in trasferta. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

La 102° Serie A1 di Hockey Pista inizia subito col botto. Il grande favorito Trissino in casa del Bassano.; CGC Viareggio sfida la capolista Trissino, Forte dei Marmi focus sul futuro e sui giovani; Due grandi giocate decidono un derby della Versilia vibrante. Vince Forte, il CGC si arrende solo nel finale; Lo scudetto dell'hockey passa da Trissino a Forte dei Marmi. La bella è... fatale per i detentori. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Hockey pista: Trissino e Forte iniziano con il piede giusto i quarti in Serie A1, Bassano stecca - Vanno in archivio le quattro gare-1 valide per i play-off della Serie A 2024-2025 di hockey su pista, seconda fase del massimo Campionato Italiano che ... 🔗oasport.it

Trissino e Follonica si porta avanti 1-0; stangato il CGC Viareggio - Trissino e Follonica vincono gara-1 dei quarti di finale play off di hockey su pista di A1. Il Follonica espugna Bassano (nella foto) con il punteggio di 6-3 e per la squadra di Sergio Silva è un otti ... 🔗noitv.it

Hockey Serie A1: Forte dei Marmi sfida la capolista Trissino, Viareggio in trasferta per la salvezza - HOCKEY PISTA - Domenica pomeriggio, l'Hockey Forte dei Marmi ospita il Trissino, squadra di vertice e vincitrice della Coppa Italia, in una partita che promette spettacolo. Il Cgc Viareggio, invece, ... 🔗noitv.it