Ho trovato un biglietto della lotteria tra le cose di mia mamma morta l’ho controllato e ho vinto 21 mila euro E’ il suo ultimo regalo | la commovente storia di Liam

Liam Carter, 34 anni, originario dell’Hampshire e residente ad Aberdeen, ha trovato un biglietto della lotteria che gli ha cambiato la vita mentre sistemava gli effetti personali della madre, recentemente scomparsa. La madre, Anne, deceduta il 16 aprile a 67 anni, era solita tentare la fortuna ogni settimana con euroMillions. Quello che sarebbe potuto finire nel dimenticatoio si è rivelato essere un biglietto vincente, portando a Liam una somma di 18.000 sterline, circa 21.000 euro.Inizialmente, Liam non aveva preso in considerazione il biglietto, ma ha deciso di scansionarlo tramite l’app della lotteria Nazionale. Quando ha visto che era davvero vincente, non riusciva a crederci. “Qualcosa mi ha suggerito di controllare”, ha dichiarato. La madre, sulla busta, aveva scritto con la sua calligrafia: “Non dimenticare il sorteggio del sabato”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Ho trovato un biglietto della lotteria tra le cose di mia mamma morta, l’ho controllato e ho vinto 21 mila euro. E’ il suo ultimo regalo”: la commovente storia di Liam Carter, 34 anni, originario dell’Hampshire e residente ad Aberdeen, haunche gli ha cambiato la vita mentre sistemava gli effetti personalimadre, recentemente scomparsa. La madre, Anne, deceduta il 16 aprile a 67 anni, era solita tentare la fortuna ogni settimana conMillions. Quello che sarebbe potuto finire nel dimenticatoio si è rivelato essere unvincente, portando auna somma di 18.000 sterline, circa 21.000.Inizialmente,non aveva preso in considerazione il, ma ha deciso di scansionarlo tramite l’appNazionale. Quando ha visto che era davvero vincente, non riusciva a crederci. “Qualcosa mi ha suggerito di controllare”, ha dichiarato. La madre, sulla busta, aveva scritto con la sua calligrafia: “Non dimenticare il sorteggio del sabato”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

