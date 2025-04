Hitler suicida ottant’anni fa | così il dittatore distrusse il suo popolo

Il 30 aprile 1945, Adolf Hitler si spara in bocca togliendosi la vita, nell'ufficio del bunker sotterraneo di Berlino. Dal 3 febbraio il capo del nazismo è costretto a vivere sottoterra, nel rifugio antiaereo scavato nel giardino della cancelleria. Le ultime immagini di Hitler risalgono al 20 marzo 1945 quando decora con la Croce di ferro venti ragazzini.La Seconda guerra mondiale scatenata dalla Germania, per volontà del suo capo, produce un bagno di sangue senza eguali nella storia dell'umanità strappando alla vita oltre 68 milioni di persone, il 64% civili. La furia distruttrice del nazismo si ritorce anche sul popolo tedesco che aveva osannato il suo dittatore. La Germania lascia sul terreno 7.418.000 di morti perdendo 5.318.000 di militari. Rispetto al 1939, muore quasi un tedesco su dieci.

