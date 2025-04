Herbert su Schumacher | “Non vedevamo niente di così emozionante da anni Speriamo sia un segnale”

Schumacher ha firmato il casco utilizzato in Bahrain da Jackie Stewart, e che verrà messo all'asta per una nobile causa. La notizia ha prodotto tanto entusiasmo, ma determinante in quel gesto è stato l'aiuto della moglie Corinna. 🔗 Michaelha firmato il casco utilizzato in Bahrain da Jackie Stewart, e che verrà messo all'asta per una nobile causa. La notizia ha prodotto tanto entusiasmo, ma determinante in quel gesto è stato l'aiuto della moglie Corinna. 🔗 Fanpage.it

