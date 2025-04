Hellas Verona | due giocatori fermati dal Giudice Sportivo

Giudice Sportivo della Lega Serie A ha squalificato per una giornata effettiva di gara i difensori dell'Hellas Verona Daniele Ghilardi, per l'espulsione rimediata nella partita contro il Cagliari, e Diego Coppola per sopraggiunto limite di ammonizioni (10).Entrambi non potranno prendere. 🔗 Veronasera.it - Hellas Verona: due giocatori fermati dal Giudice Sportivo Ildella Lega Serie A ha squalificato per una giornata effettiva di gara i difensori dell'Daniele Ghilardi, per l'espulsione rimediata nella partita contro il Cagliari, e Diego Coppola per sopraggiunto limite di ammonizioni (10).Entrambi non potranno prendere. 🔗 Veronasera.it

Giudice Sportivo, doppia mazzata per Zanetti: due giocatori dell’Hellas Verona saltano l’Inter per squalifica! - di RedazioneGiudice Sportivo, doppia mazzata per Zanetti: due giocatori dell’Hellas Verona saltano l’Inter per squalifica! Ecco di chi si tratta Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo prese al termine della 34^ giornata del campionato di Serie A. Confermato il turno di squalifica per ben due giocatori dell’Hellas Verona, che salteranno dunque la prossima partita contro l’Inter a San Siro. 🔗internews24.com

Hellas Verona: problemi per due calciatori - L'Hellas Verona FC ha comunicato che gli esami effettuati dal calciatore Cheikh Niasse hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il Club ha inoltre ricordato che Marco Davide Faraoni ha subito una lesione di basso grado del soleo destro durante una seduta di... 🔗veronasera.it

Malesani sicuro: «Il Verona si salverà grazie a quel motivo. Questi due giocatori incideranno molto nel rush finale» - Alberto Malesani, ex allenatore del Verona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui gialloblu analizzando la lotta salvezza Alberto Malesani, a L’Arena, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo Verona: in piena lotta salvezza e con delle potenzialità molto importanti. LE PAROLE – «C’è tanta lotta in ogni zona della classifica, ormai è sempre tutto aperto fino alla […] 🔗calcionews24.com

Hellas Verona, Zanetti: "Avevamo bisogno di uno come Valentini. Lazovic? È arrabbiato" - È stato più importante l’inserimento di Valentini in difesa o quello di Dawidowicz a centrocampo? Domanda complicata quella che è. 🔗tuttomercatoweb.com

Verona, Zanetti perde i pezzi per l'Inter: Ghilardi e Coppola squalificati. Sollievo per Suslov - Oltre alla sconfitta interna contro il Cagliari, Paolo Zanetti deve mettere in conto altre brutte notizie: il tecnico dell'Hellas Verona, infatti, dovrà sicuramente fare a meno di due giocatori per la ... 🔗msn.com

Hellas Verona, al Bentegodi porte stregate: il dato negativo - Visualizzazioni: 18 L’Hellas Verona ha gettato alle ortiche l’ennesima occasione per chiudere il discorso salvezza. Al Bentegodi il fattore campo non incide e l’attacco ne risente. I gialloblu di Zane ... 🔗calciostyle.it