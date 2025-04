Hellas Verona | data e orario della 36a

data e l'orario della 36a giornata della Serie A Enilive 202425.L'Hellas Verona ospiterà il Lecce, gara delicata per la salvezza, domenica 11 maggio alle ore 15. 🔗 Veronasera.it - Hellas Verona: data e orario della 36a La Lega Serie A ha comunicato lae l'36a giornataSerie A Enilive 202425.L'ospiterà il Lecce, gara delicata per la salvezza, domenica 11 maggio alle ore 15. 🔗 Veronasera.it

Hellas Verona Juventus Primavera, quando si giocherà l’importante match in vista dei playoff: ufficiali data e orario della sfida - di Redazione JuventusNews24Hellas Verona Juventus Primavera, quando si giocherà l’importante match: data e orario della partita dei bianconeri La Juventus Primavera si sta giocando l’accesso ai playoff in queste ultime partite. Quella contro l’Hellas Verona sarà molto importante in quanto i veneti sono in corsa per quest’obiettivo come i bianconeri e sono a meno tre punti dalla squadra di Magnanelli. 🔗juventusnews24.com

Roma-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - (Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi sfidano oggi, sabato 18 aprile, l'Hellas Verona all'Olimpico nella 33esima giornata. La squadra di Ranieri vuole continuare la sua risalita Champions, con il quarto posto ora distante cinque lunghezze, mentre gli scaligeri di Zanetti cercano preziosi punti salvezza. La sfida tra Roma ed Hellas […] L'articolo Roma-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Milan-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - (Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Nella 25esima giornata di Serie A i rossoneri ospitano l'Hellas Verona a San Siro. Gli uomini di Conceicao vogliono riscattare la sconfitta contro il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League e continuare la propria rincorsa Champions, mentre gli scaligeri cercano punti preziosi in chiave salvezza. La sfida tra […] 🔗periodicodaily.com

Verona-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita Hellas Verona-Cagliari della 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 28 aprile alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera; ... 🔗sport.sky.it