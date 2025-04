Helena Prestes e Javier Martinez pronti a diventare genitori | Sogniamo una famiglia

Javier Martinez ed Helena Prestes desiderano diventare genitori, cosa hanno detto sul loro amoreIn molti non credevano nel loro amore ma sono stati costretti a ricredersi, dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello infatti Helena Prestes e Javier Martinez sono più innamorati e complici che mai.Intervistati dal settimanale Chi hanno parlato della loro relazioni e si sono lasciati sfuggire importanti rivelazioni. Il pallavolista argentino ha svelato: “Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti. E io sono ancora più innamorato. Sì, è strano da dire, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. E come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. Non che ne avessi bisogno, ma. ha presente quando qualcosa dentro di te fa clic? Ecco”.Javier Martinez ed Helena Prestes (Screen Mediaset Infinity)L’ex gieffino ha aggiunto: “Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. 🔗 Bollicinevip.com - Helena Prestes e Javier Martinez pronti a diventare genitori: “Sogniamo una famiglia” eddesiderano, cosa hanno detto sul loro amoreIn molti non credevano nel loro amore ma sono stati costretti a ricredersi, dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello infattisono più innamorati e complici che mai.Intervistati dal settimanale Chi hanno parlato della loro relazioni e si sono lasciati sfuggire importanti rivelazioni. Il pallavolista argentino ha svelato: “Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti. E io sono ancora più innamorato. Sì, è strano da dire, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. E come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. Non che ne avessi bisogno, ma. ha presente quando qualcosa dentro di te fa clic? Ecco”.ed(Screen Mediaset Infinity)L’ex gieffino ha aggiunto: “Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. 🔗 Bollicinevip.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Grande Fratello, Javier Martinez su Helena Prestes: "Mi pento di non averla difesa abbastanza" - Javier Martinez ha fatto una diretta sui social per parlare del suo rapporto con Helena Prestes e del pentimento per non averla difesa abbastanza nella Casa del Grande Fratello. Ecco le sue dichiarazioni. Javier Martinez ha concluso la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello lunedì 24 marzo, durante la semifinale, venendo eliminato al televoto. All'interno del reality è rimasta la sua fidanzata, Helena Prestes. 🔗movieplayer.it

Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez: "La vita vera è una sfida, ma noi siamo ancora più uniti" - I due ex amatissimi concorrenti del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez, raccontano come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. 🔗comingsoon.it

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria e Shaila Gatta? - Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi 🔗comingsoon.it

Su questo argomento da altre fonti

Javier Martinez ed Helena Prestes dopo il GF: Il nostro futuro è insieme. Ci piacerebbe avere dei figli; Grande Fratello, Javier Martinez sogna dei figli con Helena Prestes: “Ora so che lei è quella giusta per me”; Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez: La vita vera è una sfida, ma noi siamo ancora più uniti; Helena e Javier, profumo di convivenza: «Stiamo cercando casa insieme». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Helena Prestes e Javier Martinez: una storia d'amore dopo il Grande Fratello - Helena Prestes e Javier Martinez sono diventati due dei volti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello, un reality che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano. La loro storia ... 🔗notizie.it

Javier Martinez ed Helena Prestes pronti per mettere su famiglia: le dichiarazioni - Javier Martinez ed Helena Prestes svelano i loro progetti dopo il GF: "Il nostro futuro è insieme, vogliamo dei figli". La storia d'amore tra Javier Martinez ed Helena Prestes nata nella casa del Gran ... 🔗msn.com

Javier Martinez ed Helena Prestes dopo il GF: “Il nostro futuro è insieme. Ci piacerebbe avere dei figli” - Helena Prestes e Javier Martinez sono più innamorati che mai. Dopo l’esperienza al Grande Fratello sono pronti a costruire una famiglia, un desiderio di entrambi che sperano di poter realizzare. 🔗fanpage.it