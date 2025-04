Heineken ha lanciato una crema idratante e no non è uno scherzo

Heineken ha lanciato una crema idratante per il viso. No, non stiamo scherzando. Anche se sembra una follia, il gigante della birra ha deciso di sperimentare altri mercati e, a quanto pare, ha optato per quello della cura e della bellezza. La buona notizia è che non dovrai temere che la tua pelle profumi di birra appena spillata o di ubriacarti spalmandotela sul viso, con grande disappunto di alcuni. La domanda che sorge spontanea è: perché mai la birra più famosa al mondo ha lanciato una crema idratante? Beh, ha più senso di quanto sembri.Innanzitutto, non è la prima volta che Heineken utilizza l'umorismo nelle proprie campagne di marketing (anche se questo lancio è reale al 100%) e di solito ricorre all'inventiva e all'arguzia per sostenere i suoi prodotti. Senza andare troppo lontano, l'anno scorso ha collaborato con Nokia e il marchio di streetwear Bodega per lanciare The Boring Phone, un telefono cellulare dal design rétro e trasparente, in edizione limitata e dotato solo delle funzioni di base.

