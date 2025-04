Hamas | Palestinesi bruciate tutto

Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i Palestinesi a "bruciare tutto: boschi,foreste e case dei coloni"."I giovani della Cisgiordania,di Gerusalemme e dell'interno di Israele hanno dato fuoco alle loro auto. Gaza attende la vendetta dei liberi" scrive l'organizzazione terroristica. In precedenza, il canale Telegram della Jenin News Network aveva invitato i Palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". "La benzina e una scintilla possono trasformare un'entità in un inferno di fuoco". 🔗 18.10ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia ia "bruciare: boschi,foreste e case dei coloni"."I giovani della Cisgiordania,di Gerusalemme e dell'interno di Israele hanno dato fuoco alle loro auto. Gaza attende la vendetta dei liberi" scrive l'organizzazione terroristica. In precedenza, il canale Telegram della Jenin News Network aveva invitato ia "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". "La benzina e una scintilla possono trasformare un'entità in un inferno di fuoco". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

