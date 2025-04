Hamas invita palestinesi a bruciare tutto a Gerusalemme per vendicare Gaza

Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio in cui incoraggia i palestinesi a “bruciare tutto ciò che potete, boschi, foreste e case dei coloni” per vendicare Gaza. Lo riporta il Jerusalem Post. “Giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e quelli all’interno di Israele, hanno dati fuoco alle loro auto. Gaza attende la vendetta dei liberi”, ha scritto il gruppo palestinese. Il giornale sottolinea che in precedenza il canale Telegram ‘Jenin News Network’ aveva invitato i palestinesi a “bruciare i boschi vicino agli insediamenti”.Da stamattina alcuni incendi stanno bruciando vicino a Gerusalemme. Jerusalem Post aggiunge che sui social network gli incendi vengono definiti da alcuni utenti ‘Fiamme del diluvio’, in allusione al nome dato da Hamas al massacro del 7 ottobre del 2023, cioè ‘Diluvio Al-Aqsa’. 🔗 Lapresse.it - Hamas invita palestinesi a “bruciare tutto” a Gerusalemme per vendicare Gaza ha pubblicato su Telegram un messaggio in cui incoraggia ia “ciò che potete, boschi, foreste e case dei coloni” per. Lo riporta il Jerusalem Post. “Giovani della Cisgiordania, giovani die quelli all’interno di Israele, hanno dati fuoco alle loro auto.attende la vendetta dei liberi”, ha scritto il gruppo palestinese. Il giornale sottolinea che in precedenza il canale Telegram ‘Jenin News Network’ avevato ia “i boschi vicino agli insediamenti”.Da stamattina alcuni incendi stanno bruciando vicino a. Jerusalem Post aggiunge che sui social network gli incendi vengono definiti da alcuni utenti ‘Fiamme del diluvio’, in allusione al nome dato daal massacro del 7 ottobre del 2023, cioè ‘Diluvio Al-Aqsa’. 🔗 Lapresse.it

