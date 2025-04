Halley Thunder Matelica vs Jolly Livorno | Gara3 dei Quarti di Play Off al PalaChemiba

Gara3 dei Quarti di Play off fra Halley Thunder Matelica e Jolly Livorno: si gioca al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, arbitrano Umberto Giambuzzi di Ortona e Davide Valletta di Montesilvano. Le squadre sono arrivate alla "bella" dopo il successo matelicese in gara1 e la pronta risposta delle toscane in gara2. Il fattore campo è risultato finora decisivo sulla prestazione delle contendenti. Chi vince stasera vola in semifinale, dove è già approdata Costa Masnaga che ha eliminato Bolzano (2-0). Dall’altra parte del tabellone si affrontano per l’accesso in finale il San Giovanni Valdarno e il Treviso. Coach Domenico Sorgentone conta sull’apporto dell’ultima arrivata, Martina Fantini, Mvp di gara2 per quanto riguarda la Halley Thunder, con 12 punti realizzati e 4 rimbalzi conquistati. 🔗 Sport.quotidiano.net - Halley Thunder Matelica vs Jolly Livorno: Gara3 dei Quarti di Play Off al PalaChemiba Oggi alle 20 iniziadeidioff fra: si gioca aldi Cerreto d’Esi, arbitrano Umberto Giambuzzi di Ortona e Davide Valletta di Montesilvano. Le squadre sono arrivate alla "bella" dopo il successo matelicese in gara1 e la pronta risposta delle toscane in gara2. Il fattore campo è risultato finora decisivo sulla prestazione delle contendenti. Chi vince stasera vola in semifinale, dove è già approdata Costa Masnaga che ha eliminato Bolzano (2-0). Dall’altra parte del tabellone si affrontano per l’accesso in finale il San Giovanni Valdarno e il Treviso. Coach Domenico Sorgentone conta sull’apporto dell’ultima arrivata, Martina Fantini, Mvp di gara2 per quanto riguarda la, con 12 punti realizzati e 4 rimbalzi conquistati. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppa Italia di A2 basket femminile. Vince San Giovanni in Valdarno. Eliminata l’Halley Thunder - San Giovanni 66Matelica 42 SAN GIOVANNI VALDARNO: Degiovanni 16, Rossini 7, Policari 12, Lazzaro 5, Sposato, Mioni 8, Stroscio 2, Cruz Ferreira 9, Amatori 4, Di Fine, De Cassan 3. All. Garcia. HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 1, Patanè 5, Celani 5, Battellini, Gramaccioni 9, Gonzalez 10, Zamparini, Poggio, Bonvecchio 4, Andreanelli, Sanchez 8, Catarozzo. All. Sorgentone. Arbitri: Spinelli e Toffali. 🔗sport.quotidiano.net

A2 basket femminile. L’Halley Thunder domina il match con Roseto - Matelica 83 Roseto 67 HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 10, Patanè 7, Celani 10, Gramaccioni 2, Gonzalez 19, Zamparini, Poggio 21, Bonvecchio 9, Andreanelli, Sanchez 5, Catarozzo. All. Sorgengone. ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite 7, Lucantoni 2, Caloro 5, Espedale 9, Polimene, Lizzi 7, Marzulli, Bardarè, Sakeviciute 7, Coser 14, Capra 16. All. Righi. Arbitro: Melai e Forte di Calcinaia. 🔗sport.quotidiano.net

Halley Matelica sconfitta da Esperia Cagliari, si prepara ai play off contro Bramante Pesaro - La Halley Matelica saluta il Play In Gold con un’altra sconfitta - la seconda di fila – e permette all’Esperia Cagliari di festeggiare l’accesso alla post season. I ragazzi di coach Antonio Trullo chiudono in testa, come si sapeva già da alcune settimane, e nel primo turno dei play off affronteranno il Bramante Pesaro, giunto ottavo a scapito dell’Attila Portorecanati. Le squadre ora hanno due settimane di stop agonistico. 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Halley Thunder Matelica vs Jolly Livorno: Gara3 dei Quarti di Play Off al PalaChemiba; Halley Thunder Matelica vs Jolly Acli Livorno: presentazione del match; Halley Thunder Matelica vs Solmec Rovigo: presentazione del match; Halley Thunder Matelica - Solmec Rovigo = 70-72. 🔗Cosa riportano altre fonti

Halley Thunder Matelica vs Jolly Livorno: Gara3 dei Quarti di Play Off al PalaChemiba - Stasera la decisiva Gara3 tra Halley Thunder Matelica e Jolly Livorno. Chi vince vola in semifinale contro Costa Masnaga. 🔗sport.quotidiano.net

A2 F Playoff - La Halley Thunder Matelica perde a Livorno, si va a gara-3 - La Halley Thunder Matelica ha perso in maniera netta gara-2 dei “quarti di finale” playoff del campionato Techfind Serie A2 femminile di basket. La Jolly Acli ... 🔗pianetabasket.com

Halley Thunder Matelica e Jolly Acli Livorno si sfidano in gara3 decisiva dei playoff A2 femminile - La serie playoff tra Halley Thunder Matelica e Jolly Acli Livorno si deciderà in gara3. In dubbio la presenza di Benedetta Gramaccioni. 🔗msn.com