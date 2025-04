Halley Matelica sconfitta da Esperia Cagliari si prepara ai play off contro Bramante Pesaro

Halley Matelica saluta il play In Gold con un’altra sconfitta - la seconda di fila – e permette all’Esperia Cagliari di festeggiare l’accesso alla post season. I ragazzi di coach Antonio Trullo chiudono in testa, come si sapeva già da alcune settimane, e nel primo turno dei play off affronteranno il Bramante Pesaro, giunto ottavo a scapito dell’Attila Portorecanati. Le squadre ora hanno due settimane di stop agonistico. Devono pensare ad allenarsi bene per ricaricare le pile e, nel caso della Halley, hanno tempo per recuperare anche gli ultimi acciaccati: Eliantonio e Mazzotti. Il tecnico non è contento dell’atteggiamento mostrato nel match contro i sardi. "Se vogliamo vincere il campionato – dice – dobbiamo riprendere a fare quanto abbiamo fatto tutto l’anno. Non mi aspettavo una prova così con Cagliari, subendo 97 punti. 🔗 Sport.quotidiano.net - Halley Matelica sconfitta da Esperia Cagliari, si prepara ai play off contro Bramante Pesaro Lasaluta ilIn Gold con un’altra- la seconda di fila – e permette all’di festeggiare l’accesso alla post season. I ragazzi di coach Antonio Trullo chiudono in testa, come si sapeva già da alcune settimane, e nel primo turno deioff affronteranno il, giunto ottavo a scapito dell’Attila Portorecanati. Le squadre ora hanno due settimane di stop agonistico. Devono pensare ad allenarsi bene per ricaricare le pile e, nel caso della, hanno tempo per recuperare anche gli ultimi acciaccati: Eliantonio e Mazzotti. Il tecnico non è contento dell’atteggiamento mostrato nel matchi sardi. "Se vogliamo vincere il campionato – dice – dobbiamo riprendere a fare quanto abbiamo fatto tutto l’anno. Non mi aspettavo una prova così con, subendo 97 punti. 🔗 Sport.quotidiano.net

Halley Matelica sconfitta dalla Stella Roma nel Play In Gold, vittoria cruciale per Virtus Civitanova - Nel Play In Gold la capolista Halley Matelica di coach Trullo (foto) è battuta dalla Stella Roma, i matelicesi già certi del primo posto hanno schierato una formazione senza diversi acciaccati e infortunati. Successi di Recanati e del Loreto Pesaro in trasferta, cioè le due formazioni al secondo posto. Nei Play In Out importantissima vittoria per la Virtus Civitanova a Palestrina. Play In Gold. Le gare della quinta giornata di ritorno: NB Aquilano-Loreto Pesaro 74-77 dts; Stella Ebk Roma-Halley Matelica 91-59: Esperia Cagliari-New Flying Ozzano 76-66; Recanati-Amatori Pescara 74-59; Attila ... 🔗sport.quotidiano.net

Esperia Cagliari supera Halley Matelica e si qualifica per i play off - Halley Matelica 83 Cagliari 97 HALLEY MATELICA: Arnaldo 12, Rolli 6, Panzini 3, Pacini, Ferretti, Dieng 14, Morgillo 9, Zanzottera 18, Riccio 14, Gaeta, Musci 7, Mazzotti ne. All. Trullo. ESPERIA CAGLIARI: Manca 7, Cabriolu 2, Giordano 23, Potì 16, Villani ne, Thiam 16, Picciau ne, Locci 11, Maresca 16, Pili ne, Sanna 6, D’Elia. All. Manca. Arbitri: Corradini e Antonelli. Parziali: 21-25, 25-30, 15-21, 22-21; progressivi: 21-25, 46-55, 61-76, 83-97. 🔗sport.quotidiano.net

Halley Matelica chiude il Play In Gold contro Esperia Cagliari: obiettivo vittoria - Domani alle 18 la Halley Matelica chiude il Play In Gold contro l’Esperia Cagliari. Si tratta di una partita - come quella di Roma con la Stella Ebk - che non ha risvolti di classifica per i matelicesi, visto che hanno già in tasca il primo posto di questa fase. "Penso che sarà comunque una gara vera – dice il diesse biancorosso Luca Usberti – in cui noi giocheremo per vincere davanti al nostro pubblico: è l’ultima sfida prima dei play off, che inizieranno poi a distanza di due settimane, per cui credo che ci sarà il massimo impegno. 🔗sport.quotidiano.net

