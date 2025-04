Hakimi non dimentica l’Inter | Sempre nel mio cuore E per la possibile finale…

Hakimi, una cessione a cui tanti nerazzurri non si sono ancora abituati per quanto di straordinario fatto dall’esterno destro in un solo anno con la maglia dell’Inter.Hakimi, il messaggio all’InterIntervistato al termine della partita di ieri dai microfoni di Sky Sport, il marocchino, oltre ad esprimere apprezzamento per il risultato della sua squadra, e in particolare per la super prestazione di Gianluigi Donnarumma, non ha dispensato neppure l’Inter da parole al miele, parlando così di una possibile finale: “Per me sarebbe una partita speciale per l’anno che abbiamo passato: sono molto contento dell’anno fatto lì, abbiamo vinto lo scudetto. 🔗 Ilnerazzurro.it - Hakimi non dimentica l’Inter: “Sempre nel mio cuore. E per la possibile finale…” Nell’altro duello parallelo ad Inter-Barcellona, troviamo contrapposte Arsenal e Paris Saint Germain. Uno dei protagonisti della formazione parigina, che ieri ha ottenuto la vittoria per 0-1 nel match di andata sul campo dell’Arsenal, è una non tanto vecchia conoscenza nerazzurra.Stiamo parlando di Achraf, una cessione a cui tanti nerazzurri non si sono ancora abituati per quanto di straordinario fatto dall’esterno destro in un solo anno con la maglia del, il messaggio alIntervistato al termine della partita di ieri dai microfoni di Sky Sport, il marocchino, oltre ad esprimere apprezzamento per il risultato della sua squadra, e in particolare per la super prestazione di Gianluigi Donnarumma, non ha dispensato neppureda parole al miele, parlando così di unafinale: “Per me sarebbe una partita speciale per l’anno che abbiamo passato: sono molto contento dell’anno fatto lì, abbiamo vinto lo scudetto. 🔗 Ilnerazzurro.it

Hakimi non dimentica: «Finale di Champions contro l’Inter? Sarebbe una sfida speciale per me…» - di RedazioneHakimi non dimentica: «Finale di Champions contro l’Inter? Sarebbe una sfida speciale per me…» Le parole del terzino Achraf Hakimi non dimentica il passato. Dopo la vittoria ottenuta all’Emirates Stadium contro l’Arsenal, il laterale del Paris Saint-Germain ha voluto dedicare un pensiero alla sua ex squadra, l’Inter, intervenendo ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore marocchino ha ricordato con affetto la stagione 2020-2021 vissuta in nerazzurro, un’annata speciale che gli ha permesso di conquistare il cuore dei tifosi interisti. 🔗internews24.com

Hakimi non dimentica: «Inter nel mio cuore! Speciale sfidarla» - Achraf Hakimi ha dedicato un breve commento, nel post-partita di Arsenal-PSG, anche alla sua ex Inter. Il calciatore marocchino ha dato ulteriore prova del suo legame coi nerazzurri. LEGAME ETERNO – Achraf Hakimi si è pronunciato a Sky Sport sull’ipotesi di un’eventuale finale contro la sua ex Inter. Il calciatore del PSG ha dimostrato nuovamente quanto i colori nerazzurri conservino un valore speciale per lui: «Non ho pensato finora alla squadra contro cui giocare l’eventuale finale, essendomi concentrato solo sul PSG e sul lavoro da fare per arrivare in fondo. 🔗inter-news.it

Hakimi: "Inter sempre nel mio cuore, una finale UCL contro di loro sarebbe speciale". Poi chiama Donnarumma - Achraf Hakimi non dimentica. L'esterno del Paris Saint-Germain, che nel 2020-2021 ha vissuto una stagione molto bella e intensa con la maglia dell'Inter che lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi ne ... 🔗msn.com

Hakimi: "Finale Psg-Inter? I nerazzurri per sempre nel mio cuore. Speriamo Donnarumma rinnovi" - Achraf Hakimi, colonna del PSG, in lotta per andare in finale di Champions League e in vantaggio nel doppio confronto con l`Arsenal, ha parlato a Sky Sport. Queste. 🔗msn.com