Hakimi messaggio d’amore all’Inter dopo la vittoria del PSG | Il mio cuore…

Hakimi, messaggio d’amore all’Inter dopo la vittoria del PSG: «Il mio cuore.». Le parole dell’ex esterno nerazzurro Achraf Hakimi, ex esterno dell’Inter oggi al PSG, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria nella gara d’andata contro l’Arsenal in semifinale di Champions League.Le sue dichiarazioni: «Siamo contenti, abbiamo fatto un lavoro incredibile: tutta la squadra è venuta con la personalità di fare quello che abbiamo fatto tutto l’anno. Adesso abbiamo tanta fiducia, dobbiamo continuare così perché c’è ancora il ritorno in casa. Donnarumma? E’ un portiere di altissimo livello, è uno dei migliori al mondo: siamo contenti che sia con noi, speriamo rinnovi e resti molti anni con noi, siamo contenti sia qui e ci aiuti così tutte le partite. L’Inter in finale? Per me sarebbe una partita speciale per l’anno che abbiamo passato: sono molto contento dell’anno fatto lì, abbiamo vinto lo scudetto. 🔗 Internews24.com - Hakimi, messaggio d’amore all’Inter dopo la vittoria del PSG: «Il mio cuore…» ladel PSG: «Il mio cuore.». Le parole dell’ex esterno nerazzurro Achraf, ex esterno dell’Inter oggi al PSG, intervistato da Sky Sport, ha parlato cosìlanella gara d’andata contro l’Arsenal in semifinale di Champions League.Le sue dichiarazioni: «Siamo contenti, abbiamo fatto un lavoro incredibile: tutta la squadra è venuta con la personalità di fare quello che abbiamo fatto tutto l’anno. Adesso abbiamo tanta fiducia, dobbiamo continuare così perché c’è ancora il ritorno in casa. Donnarumma? E’ un portiere di altissimo livello, è uno dei migliori al mondo: siamo contenti che sia con noi, speriamo rinnovi e resti molti anni con noi, siamo contenti sia qui e ci aiuti così tutte le partite. L’Inter in finale? Per me sarebbe una partita speciale per l’anno che abbiamo passato: sono molto contento dell’anno fatto lì, abbiamo vinto lo scudetto. 🔗 Internews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Cuori e striscioni per San Valentino: il messaggio d'amore dei bambini - Love is in the air. Siamo alle porte di San Valentino, e l’istituto scolastico “Mille colori” di Cesa ha incarnato proprio lo spirito di questa festa, diffondendo il suo messaggio più importante: abbracciare l’amore in ogni sua forma. La dirigente Maria Cammisa e tutto il suo staff, infatti... 🔗casertanews.it

Ivana festeggia il suo 30° compleanno: un messaggio d’amore dal fidanzato - Oggi è una giornata speciale per Ivana Giordano, che celebra il suo 30° compleanno. Un traguardo importante, simbolo di una nuova fase della vita, ricco di sogni, ambizioni e momenti da condividere con le persone più care. Una torta con 30 candeline e un amore che brilla Trenta candeline... 🔗avellinotoday.it

Thiago Motta e il messaggio ai tifosi: «Grazie per esserci stati vicini, anche criticamente, ma sempre con grande amore. Vi dico questo» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta, messaggio ai tifosi dopo l’addio alla Juventus. Cosa ha detto dopo l’esonero Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Dopo l’esonero da parte della Juve, l’ex tecnico bianconero ha mandato questo messaggio ai tifosi. TIFOSI – «Li ringrazio per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. La Juve è una grande squadra e ha bisogno di vincere, non basta mai partecipare. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Hakimi, la moglie ha chiesto la separazione. Prima dell’accusa di stupro; Hakimi indagato per violenza sessuale: 23enne denuncia di aver subito abusi a casa sua. La moglie Hiba Abouk a Dubai; Hakimi, la moglie avvia il divorzio, ma scopre che lui è nullatenente; L’Inter strappa Simone Inzaghi alla Lazio: sarà il nuovo allenatore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, messaggio di Hakimi per i 117 anni: cuori nerazzurri e auguri social - Nel giorno speciale per il club nerazzurro, fondato il 9 marzo 1908 all'interno del ristorante "Orologio" di Milano da un gruppo di ex soci del Milan, arrivano messaggi di auguri da tifosi e ex ... 🔗fcinter1908.it