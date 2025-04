Haiti l’isola senza pace Ora scivolata ancor più nel baratro

Haitiani sono alla fame, mentre le gang criminali spadroneggiano nel vuoto politico. 5.700 le morti violente solo nel 2024. 700.000 gli sfollati.Storia di Haiti, dalla dominazione spagnola all'indipendenza. Dal terrore vudù della dittatura di François Duvalier «Papa Doc» fino all'anarchia violenta del terzo millennio.Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Laverita.info - Haiti, l’isola senza pace. Ora scivolata ancor più nel baratro Quasi 6 milioni diani sono alla fame, mentre le gang criminali spadroneggiano nel vuoto politico. 5.700 le morti violente solo nel 2024. 700.000 gli sfollati.Storia di, dalla dominazione spagnola all'indipendenza. Dal terrore vudù della dittatura di François Duvalier «Papa Doc» fino all'anarchia violenta del terzo millennio.Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Laverita.info

Haiti: popolazione senza servizi e assistenza sanitaria. Gli allarmi di Croce Rossa e Medici senza frontiere - Molti bambini, donne, malati e feriti sono lasciati senza protezione ed esposti alla ... L’Ospedale universitario statale di Haiti, la più grande struttura pubblica del Paese, è stato ... 🔗agensir.it